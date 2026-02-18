Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 11 ayın sultanı Ramazan ayı öncesinde ilçedeki tüm camilerde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Kırsal mahallelerden start alan çalışmaların kısa sürede merkez mahallelerde tamamlanması hedefleniyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, vatandaşların Ramazan ayında daha temiz ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla kollarını sıvadı. Belediye bünyesindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm camilerde detaylı hijyen ve temizlik çalışması yürütüyor.

TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ KIRSALDAN MERKEZE YAYILIYOR

Planlı bir takvim dâhilinde yürütülen çalışmalar, ilk etapta kırsal mahallelerdeki ibadethanelerde başlatıldı. Kırsaldaki tüm camilerin temizlik işlemleri tamamlandıktan sonra ekiplerin hızla merkez mahallelerdeki camilere geçerek Ramazan ayı gelmeden tüm süreci bitireceği bildirildi.

"VATANDAŞIMIZ HUZURLA İBADET ETSİN DİYE SAHADAYIZ"

Çalışmaları yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, belediye personelinin titizlikle çalıştığını vurgulayarak şunları kaydetti: "Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve maneviyatın en üst seviyeye çıktığı mübarek bir zaman dilimidir. Biz de Süleymanpaşa Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin bu kutsal ayı en güzel şekilde karşılaması için hazırlıklarımıza başladık. Ekiplerimiz camilerimizi köşe bucak temizleyerek Ramazan’a hazır hale getiriyor. Amacımız, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla, tertemiz mekânlarda ibadetlerini yerine getirmesini sağlamaktır. Kırsal mahallelerimizden başladığımız bu seferberliği kısa sürede merkez mahallelerimizde de tamamlayacağız. Şimdiden tüm hemşehrilerimin Ramazan ayını tebrik ediyorum."