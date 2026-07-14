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Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Süleymanpaşa Belediyesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Millet Bahçesi’nin otopark alanını baştan aşağı yeniledi. Kapasitesi iki katından fazla artırılan ve dekoratif aydınlatmalarla donatılan modern otopark, öngörülen süreden çok daha kısa bir zamanda tamamlanarak yeni yüzüyle Süleymanpaşalıların hizmetine sunuldu.

Süleymanpaşa Belediyesi, kentin cazibe merkezlerinden biri olan Millet Bahçesi'nde vatandaşların daha rahat vakit geçirebilmesi ve park sorunu yaşamaması amacıyla başlattığı otopark yenileme çalışmalarını hızla tamamladı.

KAPASİTE BÜYÜDÜ, DEKORATİF AYDINLATMALARLA IŞIL IŞIL OLDU

Yapılan kapsamlı düzenlemelerle birlikte mevcut otopark alanı iki katından fazla genişletildi. Bu büyüme sayesinde artık çok daha fazla vatandaş, araç park etme stresi yaşamadan Millet Bahçesi'nin sunduğu imkânlardan faydalanabilecek.

Alan sadece genişletilmekle kalmadı; aynı zamanda modern ve dekoratif ışıklandırma sistemleriyle donatılarak gece ve gündüz çok daha güvenli, estetik ve kullanışlı bir hale getirildi.

EKİPLERDEN KOORDİNELİ ÇALIŞMA, REKOR SÜREDE TESLİMAT

Yenileme projesi, Süleymanpaşa Belediyesi bünyesindeki müdürlüklerin örnek dayanışmasıyla hayata geçirildi. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Makine İkmal Bakım ve Onarım ile Temizlik İşleri Müdürlüklerine bağlı ekiplerin eş zamanlı ve tam koordineli çalışmaları sayesinde, proje planlanan takvimden çok daha kısa bir sürede bitirildi.

BAŞKAN NALLAR ÇALIŞMALARI BİZZAT TAKİP ETTİ

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, otoparkın genişletilmesi ve yenilenmesi mesaisini ilk günden son ana kadar yakından takip etti.