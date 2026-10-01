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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Süleymanpaşa Belediyesi, ilçenin dört bir yanını süsleyen kent mobilyalarını kendi atölyelerinde üreterek hem tasarruf sağlıyor hem de şehre estetik bir değer katıyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, üretim merkezlerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri ile Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren atölyeler, kentin ihtiyaç duyduğu donanımları dışa bağımlı kalmadan üretmeye devam ediyor. Parkları, sokakları ve sosyal alanları daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında; banklar, dekoratif çöp kovaları ve aydınlatma üniteleri gibi birçok kent mobilyası belediyenin usta personelleri tarafından özenle imal ediliyor.

ÜRETİMLERİ YERİNDE İNCELEDİ

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, üretime hız kesmeden devam eden atölyelere bir ziyaret gerçekleştirerek mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi. Demir doğrama, ahşap işleme ve boyama gibi üretim aşamalarını tek tek inceleyen Başkan Nallar, ilçenin farklı noktalarında kullanıma sunulacak yeni ekipmanların güncel durumu hakkında birim amirlerinden bilgi aldı. Sahada ter döken belediye personeliyle sohbet eden Nallar, çalışanlara kolaylıklar diledi.

"KENDİ İMKÂNLARIMIZLA ŞEHRİMİZİ GÜZELLEŞTİRİYORUZ"

Kentin ihtiyaçlarını kendi öz kaynaklarıyla karşılama vizyonunun altını çizen Başkan Volkan Nallar, atölyelerdeki üretim kapasitesinin Süleymanpaşa için büyük bir kazanç olduğunu vurguladı. Nallar, sürece ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Şehrimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın kullanımına sunduğumuz kent mobilyalarının kendi atölyelerimizde, kendi mesai arkadaşlarımızın elinden çıkması bizim için büyük bir gurur. Dışarıdan yüksek maliyetlerle temin etmek yerine, kaynaklarımızı doğru ve verimli kullanarak bütçemizi koruyor; aynı zamanda kendi ürettiğimiz değerlerle Süleymanpaşa'mızı güzelleştiriyoruz. Emeği geçen, alın teri döken tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.”

Üretimi tamamlanan kent mobilyalarının, planlanan program dahilinde ilçe genelindeki parklara, yürüyüş yollarına ve ihtiyaç duyulan diğer kamusal alanlara montaj işlemleri hızla sürdürülüyor