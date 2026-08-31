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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Süleymanpaşa Belediyesi ve Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Süleymanpaşa Bağ Bozumu Şenliği, büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlikte geleneksel üzüm hasadı gerçekleştirilirken, katılımcılar halk oyunları gösterileri ve müzik ziyafetiyle bereket dolu bir akşam yaşadı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, TAGEM, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği şenliğin açılış programı, Karadeniz Mahallesi'ndeki Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Tekirdağ protokolünün neredeyse tamamının ilgi gösterdiği, bereketin ve emeğin coşkuyla kutlandığı etkinlikte vatandaşlar hem bir geleneğe şahitlik etti hem de doyasıya eğlendi.

HASAT ÖNCESİ RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Açılış programı, Süleymanpaşa Belediyesi Halk Oyunları ekibinin sergilediği muhteşem performansla başladı. Rengârenk yöresel kıyafetler ve coşkulu ezgiler eşliğinde sunulan gösteri, şenlik alanını dolduran katılımcılardan büyük alkış aldı. Gösterilerin ardından protokol konuşmalarına geçildi. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, bu yıl 14’üncüsü yapılan şenliğin gerçekleşmesindeki katkı ve emeklerinden ötürü Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar’a teşekkür etti.

“TOPRAĞIMIZIN BEREKETİ HİÇ EKSİK OLMASIN”

Enstitü Müdürü Kiracı’nın ardından kürsüye gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, toprağın bereketine ve Tekirdağ'ın bağcılık mirasına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Bugün burada, alın terinin toprağa karıştığı, toprağın ise bize en güzel bereketiyle gülümsediği çok özel bir anı kutlamak için bir aradayız. Tekirdağ'ımız, bağcılık kültürüyle çok köklü bir geçmişe, eşsiz bir mirasa sahip. Bizler de Süleymanpaşa Belediyesi olarak; Tarım ve Orman Bakanlığımız, TAGEM ve Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz ile omuz omuza vererek bu mirası geleceğe taşımanın gururunu yaşıyoruz. Birazdan hep birlikte bağlarımıza girecek, yılın o güzel salkımlarını ellerimizle hasat edeceğiz. Bu vesileyle, toprağı işleyen, alın teri döken tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyor; bu güzel organizasyonda emeği geçen başta Enstitü Müdürümüz Mehmet Ali Kiracı olmak üzere herkese yürekten teşekkür ediyorum. Toprağımızın bereketi hiç eksik olmasın, çiftçimizin yüzü hep gülsün. Şenliğimiz kutlu olsun!”

Başkan Nallar’ın ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Vasfi Güner ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da konuşmalarını yaparak Bağbozumu Şenliği’ni tebrik ettiler.

İLK HASAT VE ÜZÜMDEN GELEN LEZZETLER

Protokol konuşmalarının ardından hep birlikte bağlara girilerek dualar eşliğinde yılın ilk üzüm hasadı gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca misafirlere, üzüm ürünlerinden özel olarak hazırlanan kek, kurabiye, yaprak sarma ve poğaça gibi birbirinden lezzetli ikramlar sunuldu.

Şenliğin ilk gün kapanışı ise müzik dolu anlara sahne oldu. Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Şefi Emine Özata'nın sahne aldığı konserde, katılımcılar söylenen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

BAĞBOZUMU COŞKUSU DEVAM EDECEK