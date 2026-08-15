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Kaynak: Haber Merkezi

Alihan Kuriş örgütüne dair yürütülen soruşturma kapsamında Süleymancılara ait Ümraniye’deki bir yurtta arama kararı verildi. Yurtta bulunan öğrenciler ve yöneticiler, arama için gelen polislere kapıları açmadı. Zaman içinde yurt önünde yüzlerce kişi toplanarak salavatlar eşliğinde beklemeye başladı. Öfkeli kalabalık, polise uzun süre direndi.

Hürriyet’in haberine göre İstanbul Ümraniye’de kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmaya ait olduğu değerlendirilen adrese polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Esenevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’ndeki adreste arama yapan polis ekiplerine bina önünde toplanan grubun engel olmak istemesi üzerine arbede çıktı. Gerginliğin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

HASTANEDE DE ARAMA YAPILDI

Operasyon kapsamında bölgede bulunan bir hastanenin hizmet vermediği ve bina içerisinde polis ekiplerinin arama çalışmalarındaı bulunduğu belirtildi.

Operasyonun havadan da görüntülü olarak takip edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 Ağustos’ta, Süleymancılar yapılanmasının lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik 17 ilde operasyondüzenlenmişti.

“Suç örgütü kurma ve yönetme”, “kara para aklama”, “kamu kurumları zararına dolandırıcılık” ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 123 adreste arama yapılmış, bazı şirket ve mal varlıklarına kayyum atanmıştı.

Soruşturmada çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, MASAK raporunda örgüt yapılanmasıyla bağlantılı şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın sahte faturalar, şirket devirleri ve kaynağı belirsiz nakit hareketleri yoluyla yurt dışına çıkarıldığı yönünde tespitler bulunduğu öne sürülmüştü.