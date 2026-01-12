Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun, 2016 yılının Eylül ayında yaşamını yitirmişti.

Denizolgun'un kardeşi eski İstanbul milletvekili Mehmet Beyazıt Denizolgun ve kendisi gibi milletvekilliği yapmış olan oğlu Fatih Süleyman Denizolgun, bu ölümün doğal ölüm değil cinayet olduğunu iddia etmişti.

Şikayetin ardından Adli Tıp’ın asıl hazırladığı rapor değil, başka bir raporun dosyaya girdiği öne sürülüyordu.

Ceylan Sever'in haberine göre; savcılık bu iddianın somutlaştırılamadığını aktararak Adli Tıp Kurumu yetkilileriyle ilgili dosyaya takipsizlik kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

2016 yılında beyin kanamasından hayatını kaybettiği açıklanan Süleymancıların lideri Ahmet Arif Denizolgun’un ölümü tartışılmaya devam ediyor. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının Ahmet Arif Denizolgun’un ölümü hakkında "şüpheli" denilerek inceleme başlatmıştı.

Eski AKP'li vekil Fatih Süleyman Denizolgun, "Amcamın cinayeti konusuyla ilgili olarak, terörist örgüt olan Kurişiilik sisteminin Adli Tıpta çevirdikleri filmlerle, fırıldaklarla ilgili olarak; geçtiğimiz aylarda Beykoz Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. Başsavcılığımız dosyası incelemektedir. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim" paylaşımını yapmıştı.