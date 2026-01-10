Gazeteci Aytunç Erkin, Nefes'te yayımlanan köşe yazısında, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden 2 ay sonra şüpheli bir şekilde ölü bulunan Süleymancılar Cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü hakkındaki soruşturmadaki çelişkilere dikkat çekti.

Erkin'in yazısı şöyle:

Süleymancılar adlı cemaatin lideri Arif Ahmet Denizolgun, İstanbul Beykoz/Çavuşbaşı’ndaki çiftliğinde hayatını kaybetti. Denizolgun’un ölümünün şüpheli olduğu ortaya çıktı. Çünkü; Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı bir “Bilgi Notu” hazırlamış ve notta ölüme dair çelişkiler sıralanmıştı.

“Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2016/6477 Sor. No’lu Dosyasına İlişkin Bilgi Notu: Süleymanlılar Cemaati’nin lideri, önemli bir iş adamı, bakanlık, milletvekilliği yapmış Ahmet Arif Denziolgun’un vefatının şüpheli olması sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında edinilen bilgiler ve belgeler şüpheli ölüm ihtimalini güçlendirmektedir. Soruşturma dosyası kapsamında alınan ifadeler zaman ve kişiler bakımından çelişkilidir.”

Çelişkiler arka arkaya sıralandı.

Ölüm olayının gerçekleştiği çiftlikte çalışan Türkmenistan uyruklu Rufat Kadyrow, 8 Eylül 2016 günü sabah 9.51’de Riva Polis Merkezi’nde ifade verdi. İfadesinde dedi ki:

- Arif Ahmet Denizolgun, 6 Eylül 2016 günü saat 15.00 sıralarında çiftliğe geldi.

- 7 Eylül 2016 günü saat 07.00 sıralarında Denziolgun’un şoförü Murat, çiftliğe geldi ve Ahmet Arif Denziolgun’un gidip gitmediğini sordu. Ahmet Bey’in gitmediğini söyledim ve ‘Saat 15.00 gibi evden çıkar’ dedim. Saat 13.00’e kadar Ahmet Bey’i bekledi daha sonra da çiftlikten ayrıldı.

- Ahmet Bey’den hiç haber alınmayınca 7 Eylül 2016 günü saat 19.00 sıralarında eve girdim. Evin anahtarının kapının üzerinde olduğunu gördüm.

- Üst kaça çıktım, Ahmet Bey’i kanepede hareketsiz gördüm ve kendisine seslendim, cevap vermedi.

- Bu sırada şoför Murat ve onunla birlikte gelen Ahmet isimli biri yukarı çıktı.

Buraya kadar “şüpheli ölümle” ilgili çiftlik çalışanın ifadesini sizlerle paylaştım.

Kayıp 36 saat ve kim bu Ahmet Bey?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı çiftlik çalışanı Rufat Kadyrow’un ifadesinde dikkat çeken hususlar olduğunu tespit etti:

1) İfadesinde Ahmet Bey’in at binmek üzere çiftliğe geldiğini söylemesine rağmen 36 saat boyunca Ahmet Bey’i görmemiş, haber almamıştır. Buna rağmen hiçbir şekilde merak etmemiş, şoför Murat’ın ricası üzerine eve girmiştir.

2) Ev anahtarının kapıda bırakılması hayatın olağan akışına uygun değildir.

3) Şoför Murat’ın çiftliğe gelip 6 saat Ahmet Bey’i beklemesi ve çıkma ihtimali bulunan 2 saat önce çiftlikten ayrılması dikkat çekicidir.

4) İfadesinde Ahmet Bey’i yukarıda bulduklarını söylediği Ahmet Bey (şoför Murat ile gelen) kimdir? İfadesinde bahsetmemiş ve hiçbir şey söylememiştir.

5) Polis tutanaklarında Ahmet Bey’in ağzından kabarcıklı yoğun kan çıkışı olduğu yer alırken, şahıs verdiği ifadede Ahmet Bey’in hareketsiz olduğunu ve seslendiğini söylemiştir. Kandan bahsetmemiştir.

Peki soruşturma bugün ne durumda?

Adli Tıp uzmanları araştırıldı mı? Ve o intihar!

Arif Ahmet Denizolgun’un ağabeyi Mehmet Beyazıt Denizolgun ile oğlu Fatih Süleyman Denizolgun, 3 Ekim 2024’te Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve şüpheli ölüm iddialarının araştırılmasını istedi. Yine Avukat Burak Bekiroğlu da 15 Mayıs 2025’te Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrı yaptı ve suikast iddialarının tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Yeğen Denizolgun ve avukat Bekiroğlu’nun açıklamalarının ardından bir gelişme daha yaşandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı “cinayetin Adli Tıp Kurumu’nda üstü örtüldüğü” iddiası nedeniyle dosyayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti.

Peki Arif Ahmet Denizolgun’un hayatını kaybettiği 7 Eylül 2016’da cemaatte liderliğini kim ilan etti: Alihan Kuriş.

