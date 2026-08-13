Süleymancı soruşturmasından gıda devi çıktı: Listeye neden girdi?

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda Süleymancılar yapılanması olarak bilinen gruba yönelik mali soruşturmada, tespiti yapılan şirketler listesinde ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama A.Ş. de yer aldı.