Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda Süleymancılar yapılanması olarak bilinen gruba yönelik mali soruşturmada, tespiti yapılan şirketler listesinde ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama A.Ş. de yer aldı.
Süleymancı soruşturmasından gıda devi çıktı: Listeye neden girdi?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Süleymancılar soruşturmasında ŞMS Kopuz şirketinin yer alması gözleri eski TGDF Başkanı Şemsi Kopuz’a çevirdi. Sektör temsilcilerinin dile getirdiği kota dışı kayıt dışı glikoz satışı ve DİİB üzerinden usulsüz yağ ithalatı iddiaları inceleme altında.Kaynak: Haber Merkezi
Gıda ve içecek sektörünün yakından tanıdığı, uzun yıllar Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ile Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği başkanlıklarını üstlenen Şemsi Kopuz’a ait firmanın dosyaya girmesiyle birlikte, geçmiş ticari faaliyetlere dair iddialar gündeme taşındı.
Şemsi Kopuz, geçmiş yıllarda kamuoyunda nişasta bazlı şeker (NBŞ) kullanımı ve kota sistemlerine dair açıklamalarıyla tanınıyordu.
Kopuz, 2013 yılında NBŞ hususunda glikoz ve fruktoza yönelik eleştirilerin ticari rekabetten doğduğunu belirtmiş; 2017 senesinde ise imalatçıların hammadde temininde yaşadığı sıkıntıları gerekçe göstererek kota uygulamasının kaldırılmasını talep etmişti.
Atilla’nın iddialara göre, firma uzun seneler boyunca üreticilerden kota haricinde kaldığı belirtilen glikozu faturasız biçimde temin etti.
Temin edilen bu hammaddelerin piyasadan sağlanan farklı belgelerle sanayi tesislerine aktarıldığı ve bu yolla 10-15 yıl boyunca vergi kaybı oluşturulduğu öne sürüldü.
Söz konusu husus hakkında henüz resmi bir kanıt veya verilmiş yargı kararı bulunmuyor.
Kopuz’un gıda sektöründeki varlığı sadece şeker ile sınırlı kalmayıp endüstriyel yağ segmentini de kapsıyor.
ŞMS Kopuz, uluslararası yağ tedarikçisi Bunge firmasının Türkiye’deki yetkili dağıtıcısı ve stratejik ortağı konumunda bulunuyor.
İki şirket, kısa süre önce gerçekleşen ortak bir organizasyonda, Türkiye’nin 3,4 milyar dolarlık atıştırmalık ve şekerli mamul ihracatını 2030’lu yıllarda 10 milyar dolara taşıma hedeflerini duyurmuştu.
Sektör kaynaklarınca dile getirilen bir diğer iddiada ise firmanın, ihracatçı imalatçılara sağlanan Dahilde İşleme İzin Belgelerini (DİİB) usulsüz şekilde kullanarak gümrük vergisiz tonlarca yağ ithal ettiği ileri sürüldü.
Bu iddiaya ilişkin de henüz bağımsız resmi bir belge kamuoyuna yansımadı.
Şirketin kayıtlı adreslerinde geçmiş dönemde Kısıklı Mahallesindeki bir merkezin görünmesi, ardından güncel adrese taşınması dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.
Söz konusu soruşturma dosyasında firmalara yöneltilen suçlamalar şunlardır:
Vergi Usul Kanunu’na muhalefet
Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama.