5 Ocak 2020'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun Tunceli'de kaybolmasının üzerinden geçen 6 yılın ardından geçen günlerde soruşturma kapsamında birçok kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Gülistan Doku’nun erkek arkadaş olduğu iddia edilen Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay da var.

SÜLEYMAN SOYLU, YANDAŞ CEM KÜÇÜK'E KONUŞTU

Yandaş gazeteci Cem Küçük o dönem İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu ile konuştu. Soylu, “Herkes sorgulandı. Ancak bir şey çıkmadı” dedi.

Soylu’nun açıklamaları şöyle:

“Biz o dönem barajı üç defa kapattık, arama yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yaptım. Ankara’dan bir heyet geldi baktı. Şu an gözaltına alınanlar dahil herkes sorgulandı. Hatta Zeinal Abakarov yurtdışına kaçmıştı, onu getirdik. Sorguladık. Ancak bir şey çıkmadı.”

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 9 şüphelinden 7’si adliyeye gönderildi.

Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden E.E., G.E., S.G., S.Ö. dün adliyeye sevk edilmiş, G.E. ile E.E. tutuklanırken S.G. ile S.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 9 şüpheliden 7’si de bugün adliyeye sevk edildi. Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E.’nin jandarmadaki ifadeleri devam ediyor.