TV100 ekranlarına telefonla bağlanarak gündemi sarsan açıklamalara imza atan Süleyman Soylu, milletvekilliği döneminin sona ermesiyle birlikte aktif siyasetten çekileceğini duyurdu. Mevcut görev süresinin dolmasını beklediğini ifade eden Soylu, Meclis çalışmalarına ilişkin de dikkat çeken bir itirafta bulundu:

"Meclis’e gücüm yettiğince gidebiliyorum, haftada bir giderim ama çok da gitmem. Çünkü dönemimin sonunu bekliyorum. Dönemim bitince, veleddalin amin."

"SİYASETİ BIRAKIRIM, DAVAMI BIRAKMAM"

Aktif siyasetle yollarını ayırsa da fikri takibini sürdüreceğini vurgulayan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sadakatinin altını çizdi. Siyaseti bırakmanın bir kopuş olmadığını belirten Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan’ı bırakır mıyım? Bırakmam. Siyaseti bırakırım ama davamı, Erdoğan’a bağlılığımı ve fikrimi bırakmam." ifadelerini kullandı.

2028 SONRASI İÇİN NET MESAJ

Soylu'nun, gelecekteki siyasi kariyerine dair kapıları tamamen kapatarak "2028’den sonra bana bir kişi, bir gün bile siyaset yaptıramaz." ifadeleri de dikkat çekti.