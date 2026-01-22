Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında, Türk toprağı statüsünde bulunan Süleyman Şah Türbesi’nin yer aldığı Karakozak bölgesi örgütten tamamen arındırıldı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin mayınlarla tuzakladığı Karakozak mevkiindeki Süleyman Şah Türbesi arazisini tamamen temizleyerek kontrolü sağladı. 76. Tümen Komutanı Seyf Ebubekir Polat, bölgenin teröristlerden arındırıldığını belirterek, "Türbeyi, Türk dünyasına armağan ediyoruz" açıklamasında bulundu.

TUZAKLANAN MAYINLAR TEMİZLENDİ

Bölgeden çekilmek zorunda kalan terör örgütünün, Suriye ordusunun Fırat Nehri üzerinden geçişini durdurmak amacıyla araziyi yoğun şekilde mayınlarla tuzakladığı tespit edildi. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda türbe arazisi mayınlardan tamamen temizlendi.

"TÜRBEYİ KORUMAK NAMUS BORCUMUZDUR"

Suriye ordusuna bağlı 76. Tümen’in Türkmen Komutanı Seyf Ebubekir Polat, türbe önünde yayınladığı video mesajla önemli açıklamalarda bulundu. Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Karakozak'taki Süleyman Şah türbesi, teröristlerden temizlenmiştir. Bu türbeyi korumak bizim için namus ve vatan borcudur. Sayın MİT Başkanı İbrahim Kalın'a, ekibine ve Türk dünyasına armağan ediyoruz"

Haseke’ye Yeni Vali Atandı Suriye hükümeti, Haseke Valiliği görevine Kürt kökenli Mesud Battal’ı getirdi. Daha önce muhalif gruplarla çalışan ve Afrin idaresinde görev alan Battal’ın atandığı bu görevin, daha önce terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi’ye teklif edildiği ancak Abdi’nin bu teklifi reddettiği öğrenildi.

10 MERKEZ HALEN İŞGAL ALTINDA

Şam yönetiminin ülke genelinde terörle mücadelesi sürerken, SDG/PKK işgalinin devam ettiği noktalar; Haseke, Kamışlı, Kahtaniye, Cevadiye, Rimelan, Mabada, Malikiye, Amude, Dirbasiye ve Aynel Arap olarak sıralandı.