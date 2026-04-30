Fatih Karagümrük’te yıllardır süregelen stat sorunu çözülüyor. Başkan Süleyman Hurma, kulübün geleceğini doğrudan etkileyecek stadyum projesiyle ilgili önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

'STAT İNŞAATI BAŞLADI'

Radyospor’a konuşan Süleyman Hurma, uzun süredir beklenen projenin hayata geçtiğini belirterek, “Müjdemizi verelim; devletimizin desteğiyle stadımızın inşaatı başladı. Önümüzdeki sezonun son maçlarını kendi evimizde oynamayı hedefliyoruz.” dedi.

YILLARDIR SÜREN STAT SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Fatih Karagümrük, Süper Lig’de mücadele ettiği dönemlerde iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynamak zorunda kalıyordu.

Taraftarından uzak bir ortamda sahaya çıkan kırmızı-siyahlı ekip, bu durumun hem sportif hem de psikolojik açıdan dezavantajını uzun yıllar hissetti. Kulübün ligde kalıcı olamamasında stat sorunu önemli etkenlerden biri olarak gösterildi.

KRİTİK DÖNEMDE GELEN MÜJDE

Bu sezonun bitimine 3 hafta kala son sırada yer alan ve küme düşmenin en güçlü adayları arasında gösterilen Fatih Karagümrük için stat projesi, yeni bir başlangıcın sinyali olarak değerlendiriliyor.

'HEDEF AVRUPA'

Süleyman Hurma, projenin yalnızca bir stat yatırımı olmadığını vurgulayarak kulübün vizyonuna dikkat çekti.

Başkan Hurma, “O gün geldiğinde Karagümrük, Avrupa’yı hedefleyen bir dev olacak.” ifadelerini kullandı.