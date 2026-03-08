Yeni trafik cezaları düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Caydırıcılığı artırmayı hedefleyen yeni kanunla birlikte, idari para cezalarının tutarları da artırıldı.

'BUGÜN SENİNLE KÜÇÜK BİR OYUN OYNAYACAĞIZ'

Cezaların artırılması tepkileri beraberinde getirdi. Bağımsız Gazeteci Şule Aydın Youtube kanalında yayımladığı videoda trafik cezası düzenlemesine tepki gösterdi. Yolların bomboş olduğunu söyleyen Aydın, “Herkes arabayı evde bırakıp çıkmış. Aman bir kavga! Neymiş? Trafik cezaları çok yüksekmiş. Olur mu ya? Devletimiz renksiz hayatına can suyu veriyor. Yola çıktığında bir ses: "Sevgili vatandaşımız, bugün seninle küçük bir oyun oynayacağız.” dedi.

'TEBRİKLER BİR SONRASI CEZAYI AÇTIN'

Yollarda ortalama hız tespit sistemini fark eden sürücülerin tabelayı görünce birden gömleklerinin düğmelerini iliklemeye başladığını anlatan Aydın sözlerine şöyle devam etti: “Tabelayı görünce son düğmeni iliklersin. "Bana büyük geldi" dersin. Kalk şeytan kalk! Yani okşanacağını o anda anlarsın; yani büyüklerimizin kudretini. Sonra ilk soru gelir: "Abiciğim hız sınırı kaç acaba?" İşte yanar döner bölüm burada başlar. Heyecan, belirsizlik, sıkıntı... "Hı" der devletimiz, "Oyunumuz gayet basit çünkü sınırı sen bulacaksın." Bas bakalım; 5 olur, 15 olur, 60 olur. Sürprizli final! Geçtin mi radarı? Tebrikler, bir sonraki cezayı açtın.” İfadelerini dile getirdi.

BAKAN ŞİMŞEK'E SESLENDİ

Aydın:

Tuzak yok! Tuzak olur mu abiciğim hiç? Sade hayatı sevmiyoruz. İstiyoruz ki daima biraz heyecan bulunsun vatandaşta.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in politikalarını sık sık eleştiren Aydın, “Mehmet abiciğim biraz gel buradan sana ekmek yani yeni kural çıkar. Çünkü bu cezaların yanına şöyle bir vergi paketi eklemek lazım.” dedi.

Bakan Şimşek’e cezalarla ilgili bir fikri olduğunu söyleyen Aydın ayrıca, radarlardan geçerken kalp atışı ritmi ölçülürse, nabız hızına göre ceza hesaplanıp vergi yapılabileceğini söyledi.

'OYUNUN FİNALİ ÇOK BASİT'

Aydın sözlerine şöyle devam etti:

İlk oyun alanından çıktınız. Yanar dönerli ikinci meyve tabağı masanızda. Heyecanı yüksek bir hayat. Önce senden vergiyi alırlar, sonra o vergiden sana indirim yaparlar. Yani girdisi çıktısı yine sana. Tam canın sıkılacakken, "Ulan böyle hayatın derdi..." diyecekken yan arabadan bir ses yükselir: "Dedem Abdülhamid kurban olduğum kalk kalk kalk, reisi yedirmedik kalk kurban olurum sana!" diye.

Özetle oyunun finali çok basit: Veriyorsun, veriyorsun, veriyorsun; hiç alamıyorsun. Niye alasın benim canım? Meclistekiler taş mı yesin?