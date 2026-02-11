Asturias'ın yeşil doğasının kalbinde, yaklaşık 200 kişinin yaşadığı Nalvegas köyü, dünyada eşine az rastlanır bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Bölgeden geçen Nalvegas Nehri, yatağında taşıdığı altın parçacıklarıyla dikkat çekiyor.

MİLYONLARCA YILLIK JEOLOJİK MİRAS

Uzmanların yaptığı çalışmalar, bu altının kaynağının milyonlarca yıl öncesine dayandığını gösteriyor. Kuvars bakımından zengin kayaların eski volkanik hareketlerle çatlaması sonucu oluşan ince altın damarları, uzun yıllar süren erozyon etkisiyle nehir yatağına taşındı.

ROMA DÖNEMİNDEN KALAN GELENEĞİ YAŞATIYORLAR

Nehirdeki altın varlığı yeni bir keşif değil. M.S. 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu madencilerinin bu sularda altın yıkadığı ve elde edilen zenginliği imparatorluk projeleri için kullandığı biliniyor. Bu tarihsel miras, günümüzde köy halkı tarafından büyük bir titizlikle yaşatılıyor.

KOVALAR DOLUSU ALTIN İHTİMALİ

Bölgedeki jeolojik potansiyel o kadar yüksek ki, uzmanlar nehir yatağında hala tonlarca altın olabileceğini tahmin ediyor. Kesin analiz raporları beklenirken, bölge sakinleri ve tutkunları, nehrin kıyısında altın arayışını sürdürüyor.

ALTIN YIKAMA ŞAMPİYONASI TURİSTLERİ ÇEKİYOR

Nalvegas, bu eşsiz deneyimi bir turizm markasına dönüştürmüş durumda. Her yıl ağustos ayında düzenlenen Ulusal Altın Yıkama Şampiyonası, dünyanın dört bir yanından maceraperestleri bölgeye çekiyor. Oviedo'dan iki saatlik bir yolculuk ve keyifli bir yürüyüş sonrası nehre ulaşan ziyaretçilere, geleneksel yöntemlerle altın yıkama deneyimi sunuluyor.