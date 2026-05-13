Jandarma Genel Komutanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dikkatli takip, hızlı değerlendirme ve zamanında müdahale hayat kurtardı. Manisa’da bir vatandaşımızın kaybolduğu ihbarının alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli ekiplerimiz harekete geçti.

Güvenlik kameralarının anlık incelenmesi sırasında yardım çağrısını fark eden Jandarma personelimiz, devriyelerimizi hızla bölgeye sevk etti.

En kısa sürede olay yerine ulaşan Jandarma devriyelerimiz, su içerisinde bulunan vatandaşımızı bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti" denildi. Paylaşımda, kurtarma operasyonuna ilişkin görüntülere yer verildi.