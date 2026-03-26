Aydın / Şerif Akarçeşme / Yeniçağ



Kuşadası İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Alanlı Pasajı’nın yıkımı sırasında ortaya çıkan görüntüler, vatandaşların tepkisini çekti. Yıkım çalışmaları sırasında toz oluşumunu engellemek amacıyla kullanılan sulama cihazının yetersiz kaldığı, hatta vatandaşlara göre “göstermelik” çalıştırıldığı iddia edildi.

TOZ DUMAN HER YERİ KAPLADI



Görüntülerde, sulama cihazı çalışmasına rağmen yoğun toz bulutunun çevreyi sardığı ve özellikle dar sokaklarda görüş mesafesini düşürdüğü dikkat çekti. Bölgeden geçen vatandaşlar ve çevre esnafı, toz nedeniyle zor anlar yaşadı.

VATANDAŞ TEPKİLİ



Çevrede yaşayan vatandaşlar: “Sulama var ama etkisi yok. Tozun içinde kaldık.” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

SAĞLIK VE YAŞAM KALİTESİ ETKİLENİYOR



Uzmanlar, bu tür yıkım çalışmalarında yeterli sulama yapılmamasının: Solunum yolu rahatsızlıklarına, çevre kirliliğine, günlük yaşamın olumsuz etkilenmesine neden olabileceğine dikkat çekiyor.

ÇAĞRI: DENETİM ARTIRILSIN



Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak: sulama sistemlerinin etkin şekilde kullanılması, yıkım sırasında toz kontrolünün sağlanması, çalışmaların daha kontrollü yürütülmesi gerektiğini belirtti. Kuşadası şehir merkezinde devam eden yıkım çalışmalarının, halk sağlığını riske atmayacak şekilde yapılması bekleniyor.