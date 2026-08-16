Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli çocuk, çevredeki vatandaşların zamanla yarıştığı müdahaleyle hayata tutundu. Sudan çıkarılan çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
AKINTIDA SÜRÜKLENDİ
Olay, Tarsus ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen Suriyeli çocuk, sulama kanalına düştükten sonra akıntıda sürüklenmeye başladı.
Çocuğun suda sürüklendiğini gören vatandaşlar hiç vakit kaybetmeden kanala girerek kurtarma çalışması başlattı.
VATANDAŞLAR ZAMANLA YARIŞTI
Kanala giren vatandaşlardan Cesim Derse, çocuğa ulaşarak onu sudan çıkardı. Olay yerinde yuttuğu suyu çıkarmak için ilk müdahale yapılırken, ihbar üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun tedavi altına alındığı öğrenildi.
"KARDEŞİM BOĞULUYOR DİYE BAĞIRDILAR"
Kurtarma anlarını anlatan Cesim Derse, çay bahçesinde oturdukları sırada iki gencin yardım çığlığını duyduklarını söyledi.
Derse, "Çocuğun boğulmak üzere olduğunu görünce hemen koştuk. Arkadaşlarla birlikte sudan çıkardık. Yuttuğu suyu çıkarmaya çalıştık, ardından sağlık ekiplerine teslim ettik." dedi.