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Kaynak: DHA

Orduzu Mahallesi’nde Bayram Demir’e ait gebe bir inek, henüz bilinmeyen nedenle sulama havuzuna düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen dalgıç itfaiyeciler, havuza girerek ineğin beline halat bağladı. Daha sonra iş makinesi yardımıyla gerçekleştirilen çalışma sonucunda hayvan bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaklaşık iki saat süren kurtarma operasyonunun ardından havuzdan çıkarılan inek sahibine teslim edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.