atv’de yayınlanan ‘Kuruluş Orhan’ dizisinde Bizanslı komutan ‘Flavius’ karakterine hayat veren Şükrü Özyıldız, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Şükrü Özyıldız, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP tarafından her ay düzenli olarak açıklanan verilerine göre, Mart’ta X’te (Twitter) en çok konuşulan erkek oyuncular arasında adını zirveye yazdırdı. Daha önce listede farklı sıralarda yer alsa da ilk kez bu araştırmada birinci olan oyuncuyla ilgili 563 binden fazla paylaşım yapıldığı görüldü. Oyuncu, dizide gösterdiği performansla büyük beğeni topluyor.

Şükrü Özyıldız’ı listede sırasıyla İlhan Şen, Onur Dilber, Akın Akınözü, MertYazıcıoğlu, Hakan Çelebi, Erdem Şanlı, Gökberk Yıldırım, Burak Yörük ve Ulaş Tuna Astepe takip etti.

‘Seni Sevmediğim Yalan’a yeni yorum

Melek Mosso, Selami Şahin’in zamansız bestelerini yeni nesil sanatçılarla buluşturan ‘Selami Şahin Şarkıları 3’ projesinde yer alan ‘Seni Sevmediğim Yalan’ı Lider Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Selami Şahin imzası taşıyan eserin moderne düzenlemesini Gürsel Çelik yapmış. Melek Mosso’nun etkileyici vokali, eserin derin duygusunu modern bir prodüksiyon anlayışıyla buluştururken ortaya harika bir performans çıkmış.

İlk kez 1993 yılında İbrahim Tatlıses’in yorumuyla geniş kitlelere ulaşan ve hafızalara kazınan eser, Melek Mosso’nun yeni özgün dokunuşuyla günümüz dinleyicisinin beğenisine sunulmuş.

Tezhip ve minyatür sanatı bir arada

İstanbul’un en işlek noktalarından biri olan Mecidiyeköy Meydanı’nın çehresini değiştiren kültür, sanat ve buluşma noktası Mecidiyeköy Sanat’ın yeni sergisi ‘İstanbul Bir Nefes’, sanatseverlerle buluştu.

Tezhip ve minyatür sanatlarının geleneksel sanatlarımızın zarafeti ile İstanbul şiirlerinin estetiğini bir araya getiren sergi, 50 eserlik bir seçkiyle edebiyat ve görsel sanatlar arasında güçlü bir bağ kuruyor. İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen sergide hem ülkemizin değerli şairlerinin İstanbul üzerine kaleme aldığı şiirlerden ilhamla hazırlanmış minyatür ve tezhip çalışmaları hem de geleneksel tezhip ve minyatür sanatının özgün örnekleri yer alıyor.

Sergi, 5 Temmuz’a kadar Pazartesi günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak Mecidiyeköy Sanat’ta ziyaret edilebilecek.