Şimdilerde Kuruluş Orhan dizisinde 'Komutan Flavius' karakterine hayat veren Şükrü Özyıldız özel hayatının yanı sıra oyunculuk performansıyla da gündeme geliyor.

Dizide Bizans İmparatorluğu'nun Bitinya bölgesinde görev yapan acımasız komutan Flavius karakterine Şükrü Özyıldız hayat veriyor.

Bir dönem sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile yaşadığı aşkla konuşulmuştu. Evlilik haberi beklenirken ünlü çift ayrılık haberiyle herkesi şoka uğratmıştı.

ÜSTSÜZ PAYLAŞIMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Şükrü Özyıldız şimdilerde başarılı oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Özyıldız'ın spor salonundan üstsüz olarak yayınladığı kare büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'kas şov', 'çok iyi', 'fizik desen var', 'hem yakışıklı hem sporcu' gibi yorumlar yapıldı.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?

18 Şubat 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Şükrü Özyıldız, anne tarafından Rodoslu Rum, baba tarafından Trabzonlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde başladığı eğitimini, daha sonra Ege Üniversitesi İşletme bölümünde sürdürdü. Erasmus programıyla gittiği Portekiz'de dövüş sporlarına merak sardı ve bir süre kafes dövüşlerine katıldı.

Oyunculuğa yönelme kararı ise, yurt dışında katıldığı bir workshop sonrası geldi. Türkiye'ye döndüğünde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alarak kariyerinin temellerini attı.

OYNADIĞI DİZİLER

2011 – Derin Sular

2011–2012 – Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012 – Uçurum

2013–2014 – Benim Hala Umudum Var

2014 – Çalıkuşu

2014–2015 – Şeref Meselesi

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar

2016 – Kış Güneşi

2017 – Çoban Yıldızı

2018 – Nefes Nefese

2018 – Jet Sosyete

2021 – Akıncı

2022 – Masumlar Apartmanı

2023 – Ruhun Duymaz

2024 – Karadut

2025 – Kuruluş Orhan