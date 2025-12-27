Şimdilerde Kuruluş Orhan dizisinde 'Komutan Flavius' karakterine hayat veren Şükrü Özyıldız özel hayatının yanı sıra oyunculuk performansıyla da gündeme geliyor.
Dizide Bizans İmparatorluğu'nun Bitinya bölgesinde görev yapan acımasız komutan Flavius karakterine Şükrü Özyıldız hayat veriyor.
Bir dönem sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile yaşadığı aşkla konuşulmuştu. Evlilik haberi beklenirken ünlü çift ayrılık haberiyle herkesi şoka uğratmıştı.
ÜSTSÜZ PAYLAŞIMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Şükrü Özyıldız şimdilerde başarılı oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Özyıldız'ın spor salonundan üstsüz olarak yayınladığı kare büyük ilgi gördü.
Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'kas şov', 'çok iyi', 'fizik desen var', 'hem yakışıklı hem sporcu' gibi yorumlar yapıldı.
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?
18 Şubat 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Şükrü Özyıldız, anne tarafından Rodoslu Rum, baba tarafından Trabzonlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde başladığı eğitimini, daha sonra Ege Üniversitesi İşletme bölümünde sürdürdü. Erasmus programıyla gittiği Portekiz'de dövüş sporlarına merak sardı ve bir süre kafes dövüşlerine katıldı.
Oyunculuğa yönelme kararı ise, yurt dışında katıldığı bir workshop sonrası geldi. Türkiye'ye döndüğünde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alarak kariyerinin temellerini attı.
OYNADIĞI DİZİLER
2011 – Derin Sular
2011–2012 – Fatmagül'ün Suçu Ne?
2012 – Uçurum
2013–2014 – Benim Hala Umudum Var
2014 – Çalıkuşu
2014–2015 – Şeref Meselesi
2015 – Tatlı Küçük Yalancılar
2016 – Kış Güneşi
2017 – Çoban Yıldızı
2018 – Nefes Nefese
2018 – Jet Sosyete
2021 – Akıncı
2022 – Masumlar Apartmanı
2023 – Ruhun Duymaz
2024 – Karadut
2025 – Kuruluş Orhan