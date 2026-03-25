İYİ Parti Kurucularından eski Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti. İkili, güncel konular üzerine sohbet ederken Kuleyin, Yavaş’a özel çalışmalarından biri olan “Manşetlede Atatürk” kataloğunu takdim etti.

Atatürkçü kimliği ve tarih araştırmalarıyla tanınan Şükrü Kuleyin, kaleme aldığı eserlerde objektif bakış açısını bilimsel ölçütlerle birleştiriyor. Sadece birer kaynak kitap olmanın ötesinde, genç nesillere Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet değerlerini aşılama misyonu taşıyan bu çalışmalar, tarih meraklıları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

PARİS’TE BİR İLKİ BAŞARMIŞTI

Şükrü Kuleyin, geçtiğimiz yıllarda Paris Trabzonlular Derneği ile birlikte yürüttüğü girişimler sonucunda, Fransa’nın başkenti Paris’te Mustafa Kemal Atatürk büstünün açılmasına öncülük etmişti. Açılış töreninde duyduğu gururu "Paris bugün bir başka güzel" sözleriyle ifade eden Kuleyin, milli değerlerimizin uluslararası arenada temsil edilmesi noktasında önemli bir başarıya imza atmıştı.

ŞÜKRÜ KULEYİN’İN LİTERATÜRE KAZANDIRDIĞI ESERLER

Şükrü Kuleyin’in geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan ve kütüphanelerde yerini alan başlıca kitapları şunlar:

Türkiye'nin Kurucusu Atatürk'ten Hatıralar (Founder Of Türkiye: Memories From Atatürk)

Atası Türk Atatürk

Kapaklarda Atatürk

Altaylardan Tuna’ya

Türk Tarihinde Gezinti

Biçare Hamid

İYİ Parti kurucularından Şükrü Kuleyin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı, Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Kurumsal İlişkiler Başkanlığı da yapmıştı.