Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara (Colani), suikast ve saraya saldırı iddialarının ardından başkent Şam’daki Mezze mahallesinde market alışverişi yaparken görüntülendi.

5 GÜN SONRA HALKIN ARASINA KARIŞTI

Yılbaşı gecesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenlendiği ve Şara’nın göğsünden ağır yaralanarak tedavi için Türkiye’ye götürüldüğü yönündeki iddiaların ardından, Suriye lideri yaklaşık 5 gün sonra halkın arasına karıştı.

Mezze Mahallesi'nde bir markete girerek alışveriş yapan eş-Şara, ödemesini yeni Suriye parasıyla yaparken çevredeki vatandaşlarla da sohbet etti.

Hafif bir güvenlik eşliğinde oldukça sağlıklı ve neşeli olduğu gözlenen Şara, halkın arasında gerçekleştirdiği bu ziyaretle hem söz konusu saldırı iddialarını fiilen yalanlamış oldu.