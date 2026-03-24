Rize / İlyas Gür / Yeniçağ

Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanı ve Yurt Dışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Habip Suiçmez, bayram ziyareti kapsamında geldiği Rize’de gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Parti teşkilatıyla bir araya gelen Suiçmez, hem memleket hasretini giderdi hem de siyasi değerlendirmelerini paylaştı.

“MEMLEKETİMİZDE BAYRAMLAŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”



1973 Rize doğumlu olduğunu ve Çayeli’nde dünyaya geldiğini ifade eden Suiçmez, uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra İstanbul’da hayatını sürdürdüğünü belirtti. Bayram dolayısıyla Rize’ye geldiğini dile getiren Suiçmez, “Aile büyüklerimizin kabirleri burada, yakınlarımız burada yaşıyor. Bu vesileyle hem memleketimizi ziyaret ettik hem de il başkanlığımızda teşkilatımızla bayramlaştık” dedi.



“GEÇMİŞTE AĞIR BEDELLER ÖDENDİ”



Açıklamasında geçmişte yürütülen çözüm süreci tartışmalarına değinen Suiçmez, bu süreçlerin Türkiye’ye ağır bedeller ödettiğini savundu. 2011 yılında başlayan süreci hatırlatan Suiçmez, o dönemde yaşanan gelişmelerin güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu ileri sürdü.

Suiçmez, Türkiye’nin terörle mücadelesinde önemli kayıplar verdiğini belirterek, özellikle güvenlik güçlerinin büyük fedakârlıklar gösterdiğini ifade etti.



“YENİ SÜRECE KARŞIYIZ”



Günümüzde yeniden benzer bir sürecin gündeme getirildiğini iddia eden Suiçmez, bu duruma karşı olduklarını açık bir dille dile getirdi. Zafer Partisi olarak bu tür girişimlerin karşısında duracaklarını belirten Suiçmez, sürecin ülke bütünlüğü açısından riskler taşıdığını savundu.

Açıklamalarında Abdullah Öcalan üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen Suiçmez, kamuoyunda oluşan bazı yaklaşımları eleştirdi.



“SİYASİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”



Parti olarak kararlı bir duruş sergilediklerini ifade eden Suiçmez, Ümit Özdağ liderliğinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Suiçmez, siyasi baskılara rağmen mücadeleye devam edeceklerini savunarak, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü korumanın öncelikleri olduğunu dile getirdi.



“BİRLİK VE HASSASİYET VURGUSU”



Türkiye’nin hassas bir dönemden geçtiğini belirten Suiçmez, toplumun bu süreçte daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Açıklamasının sonunda milli birlik ve beraberlik vurgusu yapan Suiçmez, ülkenin geleceği için herkesin sorumluluk alması gerektiğini sözlerine ekledi.