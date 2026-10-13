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Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar / Yurdagül Öğünç / Yeniçağ



Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan belediyeye ait otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk bilgilere göre 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Isparta’nın Uluborlu ilçesinde elma toplama işinde çalışan tarım işçilerini taşıyan otobüs, dönüş yolunda Şuhut-Karadilli kara yolu üzerindeki İcikli köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

28 KİŞİNİN BULUNDUĞU OTOBÜSTE 10 YARALI

İlk gelen bilgilere göre, içerisinde 28 kişinin bulunduğu otobüste 2 kişi ağır, 8 kişi ise hafif şekilde yaralandı.