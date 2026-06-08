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Taşkınlık çıkardığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Şuhut ilçe merkezindeki Hors Mesire Alanı güzergahında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan iki grup görüşmek için bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında M.S. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavganın duyulmasının ardından hastane çevresinde çok sayıda kişi toplandı. Bölgede zaman zaman tansiyon yükselirken, olası yeni olayların önüne geçmek amacıyla geniş güvenlik önlemleri alındı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçeye takviye ekipler gönderilirken, çevik kuvvet polisleri ve TOMA'lar kritik noktalarda konuşlandırıldı.

Öte yandan, Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında toplanan bazı kişilerin polisin dağılmaları yönündeki uyarılarına rağmen bölgede kalmaya devam ettiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 5 kişi gözaltına alınırken, ilçede gece boyunca güvenlik tedbirleri artırıldı.

Bıçaklı kavga ve sonrasında yaşanan gerginlikle ilgili soruşturma sürüyor.