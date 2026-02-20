YENİÇAĞ - İbrahim DOĞANOĞLU / Özel Haber

Anayasa hukuku profesörü ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Süheyl Batum, YENİÇAĞ’a yaptığı özel açıklamada, Türk futbolundaki uygulamalar ve özellikle Fenerbahçe'nin transfer süreçlerine dair eleştirilerini dile getirirken, gündemdeki ‘seyirden men’ taleplerine de yanıt verdi.

Süheyl Batum'un açıklamaları şu şekilde:

“Bir zamandan beri Türkiye'de artık işler son derece acayipleşti diyeyim. Hukuka aykırı, inanılmaz hukukun olmadığı bir ortam Türkiye'de devam ediyor. Şimdi bir şey söylüyorsunuz mesela hukukla ilgili, bir anda troller saldırmaya başlıyor. Binlerce troll. Ben hukuk söyledim, troller olsun. Senin değil. Şimdi o söylediğimi söyleyeceğim. Troller şimdi çağırırlar beni de. Ama şunu söyleyeyim; arkadan troller olmazsa bir bakıyorsun bir iki aklı evvel CİMER’e şikayet ediyor. ‘Sayın Cumhurbaşkanım, bu gördüğünüz insan şöyle şöyle yapmıştır, aynı zamanda devlete de düşmandır’ diyorlar. Fenerbahçe'ye yapılan her saldırı Türkiye'ye ve size yapıldı demektir türünde şeyler söylüyorlar. Olmazsa savcılığa gidiyorlar.”

Divan kurulunda yaptığı toplantıyı hatırlatan Batum, şunları söyledi:

“Benim divan kurulunda yaptığım bir toplantı vardı, onu her yerde söyledim. Orada sadece TFF başkanını eleştirdim. ‘Senin önünde hukuka aykırı işler yapılıyor ve senin talimatında hukuka uygun davranmak, adil rekabet kurallarına uymak yükümlülüğün var. Sen de adil rekabeti zedeleyen işler yapılıyor, ağzını bile açmıyorsun’ dedim. Sonra Galatasaray yönetimine de ‘Siz de ağzınızı açmıyorsunuz, neden korkuyorsunuz? Açamayacaksanız bırakın gidin’ dedim. Neden hukuka aykırı işler dedim? İki tane iş için söyledim. Birincisi haksız rekabeti sağlayan çok açık bir durum.”

TRANSFERLERDE LİMİT AÇIĞI İDDİASI

Batum, Fenerbahçe S.K. yöneticisi Hakan Safi’nin İbrahim Seten’e verdiği röportajı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, İbrahim Seten'e verdiği röportajda açık açık ‘Kerem Aktürkoğlu'nun 30 milyonunu ben verdim’ diyor. ‘Sözleşmeyi ben yaptım, başka futbolculara da verdim’ diyor. ‘Böylece Asensio'nun limiti açığa çıktığı için Asensio'yu da alabildik’ diyor. Şimdi bu ne demek? Parayı Fenerbahçe vermiş gözükmediği için limit düşmemiş, bu sayede Asensio'yu alabilmişler.”

“HAK DEĞİL TABİİ CANIM”

Bir seyirden men talebinin hukuka uygun olup olmayacağı sorusuna Batum şu yanıtı verdi:

“Hak değil tabii canım. İddia şöyle yapılır: ‘Bu gördüğünüz işte profesör diye gezen adam, Fenerbahçe düşmanlığıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya çalışmaktadır’ filan gibi bir şey söylersin. Savcı da ‘dur bakayım sorayım bu neymiş’ diye yapıyorlar.”

“MUSABA MESELESİ”

Fenerbahçe’nin o dönemde benzer başka işleri olup olmadığı sorusuna Batum şöyle yanıt verdi:

“Tabii gösterdim. Bu ‘Musaba’ meselesi. Basın korktuğu için ağzını açamadı. Ben onu da söylemedim, Hakan Safi ve İbrahim Seten diyorum, sorsun biri. Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım televizyonlara çıktı; ‘Musaba bizim kupa maçımızda oynamayacak, Fenerbahçe ayartmış. Bu FIFA'ya göre suç, şikayet edeceğiz’ dedi. Hakikaten antrenör de çıktı ‘Maalesef Musaba oynamıyor’ dedi. Bazı gazeteciler işi sulandırmak için ‘5,5 milyon maddesi var, onu ödeyen alır’ dediler. Ben de dedim ki; bu ayrı mesele. 5,5 milyonu olan demek, futbolcu sahada oynarken ‘paranı verdim gel bende oynayacaksın’ demek değildir. Kulübe gidip ‘ben futbolcuyla konuştum, bende oynamak istiyor, 5,5 milyonu veriyorum’ demen ve gizli vermemen gerekir. Hayır, öyle yapmadı.”

"KANTE'Yİ BANA KİMSE ANLATAMAZ"

“FIFA'ya gideceğim derken bir anda ‘sözleşmemizi karşılıklı feshettik’ dediler. Bu ne oldu? İster Fener, ister Hakan Safi, ister Saadettin Saran cebinden versin; sözleşme feshedildiği için boştaki futbolcuyu para vermeden almış oldun. Dördüncüsü de şu Kante meselesi. Kante'yi bana kimse anlatamaz. ‘Kıskanıyorlar’ diyorlar, neyi kıskanacağım? Bunların hepsi hukuk içinde olmalı. Galatasaray da yapsa, Fener de yapsa... Arka arkaya dört futbolcuda bu olursa bu rekabetin neresi adil? Federasyon bunu bilerek görmezden geliyor demektir.”

“KANTE İŞİ MAALESEF OLMADI DEDİLER, İKİ SAAT SONRA OLDU”

Batum sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fenerbahçe kulübü transferin son günü ‘Kante işi maalesef olmadı, transfer edemedik’ diye deklarasyon yayınladı. Hatta ‘sürenin uzatılması için FIFA'ya başvurduk, FIFA kabul etmedi’ dediler. İki saat sonra alt yazı geçiyor: ‘Kante Fenerbahçe'de.’ Galatasaray zamanında 5 dakika geciktiği için Grosskreutz'u transfer edememişti. Ertesi gün Saadettin Saran çıktı, ‘Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz’ dedi. Yani FIFA'nın uzatmadığı süreyi o sağladı dedi. Ertesi gün de Bilal Erdoğan bir yerde konuşurken ‘Bir sürü yardım ettik Fener'e, Kante'yi getirdik sonunda’ dedi. Medya bunları görüp ağzını bile açamadı, sustular.”

“FIFA MUHATAP KABUL ETMİYOR”

FIFA’nın müdahalesi olup olmayacağı sorusuna Batum şu yanıtı verdi:

“FIFA çok uzun süreden beri Türkiye'yi çok muhatap kabul etmiyor. FIFA'ya başvurunun olması lazım, Galatasaray'a da bunu söyledim. Ama başvurmak için mağdur olman lazım. FIFA, alt liglerdeki ihtilaflara ‘bana bulaştırmayın’ der ama Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüpler söz konusu olduğunda yönetim kurullarının başvurması gerekir.”

“ÇAĞRI GELDİ, GİDECEĞİM”

Savcılığa ifade verip vermediği sorusuna ise Batum şu yanıtı verdi: