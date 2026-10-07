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Hukuk profesörü Süheyl Batum, Türk futbolunda son dönemde yaşanan hakem ve MHK tartışmalarına ilişkin YENİÇAĞ özel röportajımızda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Batum, Süper Lig hakemi Yasin Kol ve eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu üzerinden yürüyen tartışmaları hukuki açıdan değerlendirirken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun mevcut yapısına yönelik eleştirilerde bulundu.

Batum, özellikle Ferhat Gündoğdu dönemindeki hakem atamalarına ilişkin ortaya çıkan konuşma ve yazışmaların ciddi şekilde incelenmesi gerektiğini savundu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Gündoğdu’ya geçmişte açık şekilde güven duyduğunu hatırlatan Batum, yaşananlardan sonra federasyon yönetiminin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

“TFF BAŞKANI DERHAL GİTMELİ”

Süheyl Batum, yaşanan gelişmelerin ardından İbrahim Hacıosmanoğlu’nun TFF Başkanlığı görevinde kalmaması gerektiğini belirtti.

Batum, Hacıosmanoğlu’nun “derhal görevden alınması” ya da istifa etmesi gerektiğini belirterek, hukuki açıdan da gerekli incelemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

“Bu federasyon başkanı da derhal gitmeli. Derhal istifa etmeli ya da görevden alınmalı” ifadelerini kullandı. Ayrıca görevi kötüye kullanma veya görevi ihmal iddialarının da yargı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

BAHİS SORUŞTURMALARINA HUKUK ELEŞTİRİSİ

Batum, federasyonun hakemlerin bahis hesapları ve kişisel verilerine ulaşması konusunda da hukuki eleştirilerde bulundu. Bu tür verilerin incelenmesinin yargı yetkisi kapsamında olduğunu savunan Batum, TFF’nin yargı makamlarının yetki alanına giren işlemleri kendi başına yapamayacağını söyledi.

Federasyonun kişisel verilere erişim konusunda hukuki sınırlar içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirten Batum, aksi durumda görevi kötüye kullanma ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi tartışmalarının gündeme gelebileceğini ifade etti.

SPOR BAKANLIĞINA DA ELEŞTİRİ

Batum, Spor Bakanlığı'na önerilerde bulundu. Türk futbolunda böylesine ciddi bir kriz yaşanırken Spor Bakanlığı’nın daha etkin olması gerektiğini söyleyen Batum, bakanlığın yalnızca sportif başarıların ardından görünür olmaması gerektiğini savundu.

Batum’a göre futbol gibi büyük ekonomik ve toplumsal karşılığı bulunan bir alanda kriz ortaya çıktığında, spor yönetiminin hukukun uygulanması konusunda sorumluluk alması gerekiyor.

TFF BAŞKANLIĞI İÇİN İSİMLERİ AÇIKLADI

Röportajın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Süheyl Batum’a “Aklınızda bir TFF başkan adayı var mı?” sorusunun yöneltilmesi oldu.

Batum, Türk futbolunun artık futbolu bilen ve futbolun içerisinden gelen isimler tarafından yönetilmesi gerektiğini söyledi. Geçmiş dönemlerden Şenes Erzik’i güven duyulan bir futbol yöneticisi örneği olarak gösteren Batum, ardından Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş gibi isimleri gündeme getirdi.

Batum, özellikle Fatih Terim'in üzerinde durdu:

“Ben Fatih Terim’i de bu alana çok yakıştırırım.”

dedi. Mustafa Denizli ve Şenol Güneş gibi futbolun en üst seviyesinde görev yapmış isimlerin de federasyon yönetiminde daha başarılı olabileceğini düşündüğünü belirtti.

“FUTBOLUN İÇİNDEN BİRİ GELMELİ”

Batum’a göre TFF’nin başına siyasi yakınlıklar veya ticari ilişkiler üzerinden değil, futbol bilgisi ve güvenilirliğiyle öne çıkan bir isim getirilmeli.

Federasyon yönetiminin iş insanları üzerinden şekillendirilmesini eleştiren Batum, “Futbolun içinden, futbolu bilen ciddi insanları getireceksin” diyerek yeni dönemde bütün kulüplerin güven duyabileceği bir yönetim oluşturulması gerektiğini söyledi.

GEÇMİŞ ŞAMPİYONLUKLAR DEĞİŞİR Mİ?

Batum’a röportajda Yasin Kol’un geçmiş sezonlarda yönettiği maçların incelenmesi halinde şampiyonlukların el değiştirip değiştiremeyeceği de sorduk.

Batum, yalnızca bir hakemin yanlış karar vermesi veya hatalı maç yönetmesinin geçmişte tescil edilmiş bir şampiyonluğu değiştirmek için yeterli olmayacağını söyledi.

Ancak bir kulübün doğrudan sürecin içerisinde yer aldığını ortaya koyan somut delillerin bulunması halinde durumun farklı değerlendirilebileceğini belirtti.

Batum, “Yasin Kol kötü bir golü vermemiş ya da fazladan gol vermiş diye bunun iptal edilecek bir şeyi hukukta kesinlikle yok” diyerek sadece hakem hatası üzerinden geçmiş şampiyonlukların değiştirilemeyeceğini savundu.

TAHKİM KURULU İÇİN AİHM KARARLARINI HATIRLATTI

Röportajda TFF’nin hukuk sistemi ve Tahkim Kurulu da gündeme geldi.

Batum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2020 tarihli Ali Rıza ve Diğerleri kararını ve sonrasında verilen kararları hatırlatarak, TFF Tahkim Kurulu’nun bağımsızlığı konusunda geçmişten beri hukuki tartışmalar bulunduğunu söyledi.

Batum, Tahkim Kurulu’nun bir mahkemenin sahip olması gereken güvencelere sahip olmadığı yönündeki değerlendirmeleri hatırlatarak Türk futbolundaki yönetim ve yargı sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

“LİG ERTELENMELİ”

Süheyl Batum’a röportajın sonunda Süper Lig’in mevcut şartlarda devam edip etmemesi gerektiğini sorduk.

Batum bu soruya net bir şekilde “Ertelenmeli” yanıtını verdi.

Yaşanan gelişmelerin hakemler üzerinde ciddi bir güven sorunu oluşturduğunu söyleyen Batum, mevcut şartlarda hiçbir şey olmamış gibi lige devam edilmesinin doğru olmayacağını söyledi.

Batum’a göre önce güvenilir bir TFF Başkanı ve MHK yönetimi oluşturulmalı, hakemlerin üzerinde herhangi bir baskı olmadığına dair güven ortamı sağlanmalı ve ardından lig yeniden başlamalı.

Bu sürecin uzun sürmek zorunda olmadığını belirten Batum, gerekli düzenlemelerin ardından bir veya iki hafta içerisinde futbolun yeniden başlayabileceğini ifade etti.

“TAKIM TUTARAK DEĞİL, HUKUKA BAKARAK SÖYLÜYORUM”

Röportajın sonunda Süheyl Batum, yaptığı değerlendirmelerin herhangi bir kulübü hedef almadığının özellikle altını çizdi.

Batum, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş veya Trabzonspor üzerinden değil, tamamen hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirme yaptığını belirterek, TFF Başkanı’nın görevde kalmaması gerektiği yönündeki görüşünün de hukuki değerlendirmelerine dayandığını söyledi.