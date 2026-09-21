Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Sudan’ın Kuzey Kurdufan eyaletinin merkezi El-Ubeyd’de yerleşim alanlarının İHA’larla hedef alındığı saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Sudan Doktorlar Ağı tarafından yapılan açıklamada, saldırıların HDK tarafından kentin farklı mahallelerine güdümlü İHA’larla gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırılar sırasında bazı binaların da zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı kaydedildi. Saldırıların kentteki sağlık ve insani koşulları daha da ağırlaştırdığı ifade edilerek HDK’ye saldırıları sona erdirme çağrısında bulunuldu.

HDK tarafından saldırılara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 24 Ağustos’ta yaptığı açıklamada ise Sudan’da ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen İHA saldırılarında 1100 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Sudan’da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar 15 Nisan 2023’ten bu yana devam ediyor. BM ve uluslararası kuruluşların verilerine göre çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi yaşamını yitirirken yaklaşık 13 milyon kişi de yerinden edildi.