Komedyen Deniz Göktaş hakkındaki tahliye kararı, henüz cezaevi kapısından çıkamadan işlevsiz kılındı. Göktaş, aynı stand-up gösterisindeki başka bir şaka gerekçe gösterilerek “suçu ve suçluyu övme” iddiasıyla yeniden tutuklandı.

Yeni tutuklamaya konu olan bölüm, “Daltonlar” olarak bilinen organize suç örgütüne dair bir hiciv. Göktaş sahnede, Türkiye’de suç işlemenin ne denli zahmetsiz ve sıradan hale geldiğini mizahi bir dille ele alıyor. Yargı makamı ise bu ifadelerin suç örgütünün faaliyetlerin “öven, meşru gösteren ve suça ulaşılmasını kolaylaştıran” nitelikte olduğu kanaatinde.

Şahsen gösteriyi izlediğimde bir övgüden çok Türkiye açısından endişe verici bir husus üzerine “ağlanacak halimize gülüyoruz” dedirtecek bir şaka duydum.

Asıl rahatsız edici olan şaka mı, şakanın anlattığı Türkiye mi?

Göktaş’ın şakasının odak noktası Daltonlar değil aslında.

Merkezinde, suçun ucuzlaması, kolaylaşması ve gündelik hayatın içine yerleşmesi var.

Bu mizah, tamamen hayal ürünü de değil. Nitekim İçişleri Bakanlığı’nın verileri de durumun vahametini doğruluyor: 2025’in ilk beş ayında 337 organize suç çetesine yönelik 836 operasyon yapılmışken, 2026’nın aynı döneminde 382 çeteye yönelik 952 operasyon gerçekleştirildi. Bakanlık, yeni nesil suç örgütlerinin dijital platformlardan eleman devşirdiğini ve kiralık tetikçileri sistemleştirdiğini açıkça ortaya koyuyor.

Komedyenin yaptığı, resmi istatistiklere giren bu tabloyu sahneye taşımaktır. Bir ülkede insanlar silahlı çetelerin isimlerini kanıksıyor, sosyal medyada infaz görüntülerine maruz kalıyor ve gençler birkaç kuruş için tetikçiliğe sürükleniyorsa, asıl tehlike bu dehşet verici gerçekliğin mizah konusu yapılması değil; durumun kendisinin gülünemeyecek kadar endişe verici olmasıdır.

Hiciv bazen güldürmez, rahatsız eder

Hicvin tarih boyunca yaptığı tam olarak budur.

Abartır. Çarpıtır. Rahatsız eder. Bazen insanı güldürürken bir saniye sonra “Aslında bu hiç komik değil” dedirtir.

Çünkü iyi hiciv, kötülüğü güzel göstermez; kötülüğün ne kadar absürt hale geldiğini gösterir.

Üstelik bir sözün anlamını belirlerken yalnızca içinden seçilen birkaç cümleye değil; bağlamına, anlatım biçimine ve kastına bakmak gerekir.

Demokratik toplumların hicve ihtiyacı vardır. Çünkü bazen istatistiklerin, raporların ve siyasi konuşmaların anlatamadığı bir toplumsal sorunu tek bir şaka anlatır.

Asıl mücadele edilmesi gereken şey bu sorunu işaret eden şaka değil, bu suç mekanizmasının kendisidir.