İstanbul'da 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin akranı tarafından bıçaklanarak öldürülmesi ve ardından 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın benzer şekilde hayatını kaybetmesi, "suça sürüklenen çocuklar" sorununu gündemin zirvesine taşıdı.

Aksoy Araştırma tarafından bu tartışmalara yönelik gerçekleştirilen kamuoyu araştırması, toplumun algısındaki çarpıcı değişimi ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Türkiye'de halkın yüzde 87'si çocukların suça karışma oranının son yıllarda arttığını düşünüyor.

SON 10 YILDA SUÇ ORANLARI NASIL DEĞİŞTİ?

Araştırmada katılımcılara, "Son 10 yıl içinde Türkiye'de 14-18 yaş grubundaki çocukların yaralama ve gasp gibi suçlara karışma durumları ile ilgili hangisi sizin fikrinize daha yakındır?" sorusu yöneltildi.

Yanıtlar, toplumun büyük çoğunluğunun artıştan şikayetçi olduğunu gösterdi:

- Çok artmıştır: Yüzde 67,7

- Artmıştır: Yüzde 19,7

- Fikrim yok: Yüzde 9,6

- Azalmıştır: Yüzde 1,9

- Çok azalmıştır: Yüzde 1,1

Bu sonuçlar, yüzde 90'a yakın bir kesimin suç oranlarının yükseldiği görüşünde birleştiğini ortaya koyuyor.

'EN BÜYÜK ETKEN CEZASIZLIK'

Araştırma, çocukların suç çetelerine katılma nedenlerini de mercek altına aldı.

"Çocukların suç çetelerine katılmasında en etkili olduğunu düşündüğünüz üç neden nedir?" sorusuna verilen yanıtlar, cezasızlığın başı çektiğini gösterdi:

- Cezasızlık veya az ceza alma: Yüzde 63,2

- Suç ve suçlunun özendirilmesi: Yüzde 53,1

- Eğitimin kalitesinin düşmesi: Yüzde 36

Bu bulgular, yasal yaptırımların yetersizliğinin ve toplumsal etkenlerin gençleri suç dünyasına ittiğini vurguluyor.

'SOSYAL MEDYA SUÇU KAHRAMANLAŞTIRIYOR'

Aksoy Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy, sonuçları değerlendirirken "cüreti artırılmış cehalet" kavramına dikkat çekti.

Suçun ve suçlunun giderek daha görünür ve meşru hale geldiğini belirten Aksoy, sosyal medyanın bu süreçte kritik rol oynadığını ifade etti.

Aksoy, "Hırsızlar, katiller, gaspçılar cezaevine adeta kahraman gibi uğurlanıyor, çıkışlarında törenlerle karşılanıyor. Bu durum başkalarının cesaretini ve cüretini artırıyor" dedi.

Ayrıca gençlerin geleceğe dair umutsuzluğuna değinen Aksoy, sosyal medyada sergilenen lüks yaşam algısının çocukları hızlı zenginleşme arayışına sürüklediğini belirtti.

Aksoy "Umudunu mesleğinde ya da kendi emeğinde göremeyen gençler, maalesef hızlı zenginleşmenin yolunu suçta arıyor" değerlendirmesinde bulundu.