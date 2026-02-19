18 yaşın altındaki çocukların cezai ehliyetleri konusunda tartışmalar sürerken, akıllara Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan ve niceleri geliyor. Toplumda cezasızlık algısının kırılması için Bakanlık üstünde oluşan Baskı, sonuç vermeye başladı.

Adalet Bakanı olan Akın Gürlek, infaz kanunlarında düzenleme yaparak "Suça Sürüklenen Çocuk" tanımını değiştireceklerini söyledi. Gürlek'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Bu konuyu Aile Bakanlığımız ile birlikte istişare halinde olarak yürüteceğiz. Çocuk kavramını ele almamız gerekiyor. Ceza hukukumuz bakımından 12-18 yaş aralığındaki çocukların cezai sorumlulukları var. İşte bizim ceza kanunumuzda 12-15 yaş grubu var. Bir de 15-18 yaş grubu var. Bunlarla ilgili çalışacağız. Biz kesinlikle sokak çetelerine göz açtırmayacağız

Alo Adalet hattını kuracağız. Pilot bölge İstanbul olacak. Vatandaş ya adliyeye ya da alo adalet hattını arayacak. Yapay zeka destekli bir çalışma yürüteceğiz. Nerede ne eksiklik var ise bununla ilgili yapay zekadan da destek alarak bu hattın verimli çalışmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımız Alo Adalet hattına ulaşacak. Bu telefonla da olabilir, maille de olabilir, aynı şekilde CİMER üzerinden de olabilir.