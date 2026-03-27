AKP'nin Meclis'e getirmeye hazırlandığı yeni düzenlemede suç işleyen çocuklara verilen cezaların artırılmasının yanı sıra ebeveynlere de ceza verilmesi planlanıyor.

ANNE BABALAR DA HAPİS YATACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, TBMM'ye gelecek olan düzenlemede, çocuğunu suçtan uzak tutamayan, koruma ve gözetim görevini ihmal eden anne babalar için hapis yolu görünüyor.

Mevcut Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ve şikâyete bağlı olan “aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali” suçunun, daha ağır yaptırımlarla yeniden düzenlenmesi hedefleniyor. Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil, özellikle birden fazla suç işleyen çocuklarda aile etkisine dikkat çekerek “12 yaşından küçüklerin cezai sorumlulukları olmadığı için, çocuk devamlı ailenin yanında suça karışıyorsa, aile koruma görevini yerine getirmiyor demektir. Ailelerin çocuklarının suç eğilimlerini kontrol altında tutmaları, tekrarı engelleyecektir. Maddi ve cezai sorumluluğun artırılmasının faydalı olacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNE GİRMEK SOSYAL STATÜ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Suç dünyasındaki ürkütücü değişime de değinen Başarangil, çocukların artık cezaevine girmeyi bir “sosyal statü” olarak gördüklerini vurguladı. ‘Karşılaştığımız profiller kitaplarda okunanlar gibi değil’ diyen Başarangil şöyle devam etti:

Çocuklar suç işlemeye çok meyilli. Uyuşturucudan ağır suçlara hızlı bir evrilme var. 12-15 yaş grubunda tutuklama yasağı olması nedeniyle çocuklar direkt ‘Savcım, bizi niye tutuklamıyorsunuz?’ diye soruyor. Cezaevine girmek akranları arasında bir rütbe alma, bir üst seviyeye geçme ve övünç kaynağı olarak algılanıyor. Hukukçular, ailelere verilen bir yıla kadar hapis cezasının artırılmasını ve suçun şikâyete bağlı olmaktan çıkarılmasını öneriyor. Bu adımla, çocukların suça itilmesinde ihmali olan ebeveynlerin daha etkin bir denetime tabi tutulması amaçlanıyor.