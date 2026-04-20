Suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal çerçevenin yeniden düzenlenmesi gündemde. Edinilen bilgilere göre, 18 yaş altı bireylerin işlediği suçlara ilişkin yeni bir düzenleme üzerinde çalışılırken, bu kapsamda ayrı bir kanun oluşturulması da tartışılıyor.

Daha önce Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yapılacak değişikliklerin 12. Yargı Paketi içinde yer alması planlanırken, son gelişmelerin ardından düzenlemenin kapsamı genişletildi. Özellikle TCK’nın “yaş küçüklüğü” başlıklı 31. maddesinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

Ekonomim'in haberine göre yeni düzenleme ile suça karışan çocuklara verilen cezaların alt ve üst sınırlarının yeniden belirlenmesi planlanıyor. Özellikle cinayet ve benzeri ağır suçlara karışan çocukların, işledikleri fiilin niteliğine göre yetişkinler gibi yargılanabilmesinin önü açılacak. Bu kapsamda müebbet hapis cezası dahil daha ağır yaptırımlar gündeme gelebilecek.

Yaş gruplarına ilişkin sınıflandırmanın da değişmesi bekleniyor. Mevcut uygulamada 15-18 yaş grubuna tanınan ceza indirimlerinin, ağır suçlar açısından kaldırılması ve çocuk tanımındaki yaş sınırının 15’ten 12’ye çekilmesi değerlendiriliyor.

Adalet Bakanlığı’nın, çocuk suçluluğu ile ilgili yürütülen çalışmaları yeniden gözden geçirme kararı aldığı belirtilirken, düzenleme paketinde sosyal medya ve dijital platformlara yönelik yeni tedbirlerin de yer alması öngörülüyor.

Öte yandan, ailelerin sorumluluğunu artıracak adımlar da gündemde. Çocuğunu suçtan uzak tutamayan, bakım ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen ya da bağımlılık gibi durumları ilgili kurumlara bildirmeyen ebeveynlere yönelik daha ağır yaptırımlar planlanıyor. Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali” suçunun kapsamı genişletilerek cezaların artırılması ve suçun şikayete bağlı olmaktan çıkarılması hedefleniyor.

Silah güvenliği konusunda da yeni düzenlemeler öne çıkıyor. Çocukların erişimine açık şekilde muhafaza edilen ruhsatlı veya ruhsatsız silahlar nedeniyle işlenen suçlarda, silah sahibi kişiye doğrudan cezai sorumluluk getirilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’nda da değişiklik yapılması gündemde.