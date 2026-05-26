Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarının yaptığı teknik ve hukuki incelemelerde, söz konusu hesapların kamu düzenini bozmayı hedefleyen provokatif paylaşımlar yaptığı, devlet büyüklerine hakaret içerikleri yaydığı ve toplumsal kaos oluşturmayı amaçlayan organize dijital faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

Yetkililer, erişim engeli getirilen hesaplardan kimlik bilgilerine ulaşılan kullanıcılar hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Güvenlik kaynakları, bazı hesapların sistematik dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğünü, bazılarının ise terör örgütleriyle bağlantılı dijital ağlarla ilişkili olabileceğinin değerlendirildiğini belirtti.

Açıklamalarda, sosyal medya üzerinden yürütülen manipülasyon girişimlerinin bireysel ifade sınırlarını aşarak toplumsal güvenliği hedef alan organize operasyonlara dönüştüğüne dikkat çekildi. Dijital tehditlerin; güvenlik, hukuk ve iletişim boyutlarıyla eş zamanlı takip edildiği, kurumlar arası veri paylaşımı ve hızlı müdahale mekanizmalarının etkin şekilde kullanıldığı vurgulandı.