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Kaynak: DHA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından Çekmeköy merkezli faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütü takibe alındı.

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi birçok suça karıştıkları tespit edildi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Polis ekipleri tarafından 10 Temmuz günü, İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlenirken 21 şüpheli gözaltına alındı.

18 KİŞİ TUTUKLANDI!

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, bir kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği kaydedildi.