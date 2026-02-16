İstanbul’da çok sayıda eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, örgüt üyelerinin yurt dışında bulunan firari liderin talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin; kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet, mala zarar verme, iş yeri ve araç kurşunlama ile tehdit suçları başta olmak üzere toplam 9 ayrı suça karıştıkları tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli olarak Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 35 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.