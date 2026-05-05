Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından dev bir operasyona imza attı. Gömeç ve Bandırma ilçelerini kapsayan baskınlarda, halkın huzurunu bozan ve ekonomik düzeni hedef alan suç ağları çökertildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK: RÜŞVETTEN YAĞMAYA KADAR HER ŞEY VAR

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu düğmeye basılan operasyonda, şüphelilerin örgütlü bir şekilde Rüşvet ve İhaleye Fesat Karıştırma, Tefecilik, Yağma suçlarını işlediklerini belirledi.

MİLYONLUK "ALACAK" DOSYALARI ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslerde jandarma ekiplerince yapılan titiz aramalarda, suç örgütlerinin finansal trafiğini ortaya koyan ve piyasa değeri dudak uçuklatan çok sayıda materyal ele geçirildi. El konulan kalemler arasında güncel değeri 9 milyon TL olan 275 adet senet, 28 adet tapu, 20 sözleşme, 10 alacak-verecek defteri ve 12 kredi kartı var. Yaklaşık 10 milyon TL değerinde bin 506 gram ziynet eşyası, örgüt faaliyetlerine ışık tutacak 15 adet dijital materyallerde ele geçirilenler arasında.

ÖRGÜT LİDERİ KISKIVRAK YAKALANDI

Operasyon sonucunda, suç ağını yönettiği belirtilen örgüt lideri de dahil olmak üzere toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki sorguları devam eden şüpheliler hakkında geniş çaplı adli işlem başlatıldı.