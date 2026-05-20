İstanbul merkezli yürütülen organize suç soruşturmasında, U.G. liderliğindeki silahlı suç yapılanmasının faaliyet haritası deşifre edildi. Eş zamanlı adli operasyonlarla ağır darbeler alan örgütün, tutuksuz üyelerinin sokaklarda ve dijital platformlarda yürüttüğü algı çalışmaları sayesinde yeniden eleman toplama ve eylem arayışı safhasına geçtiği bildirildi. İddianamede, bu tehlikeli yapının avukat Serdar Öktem cinayetini, elebaşılığını B.G.'nin yaptığı bir diğer organize şebekeyle lojistik ortaklık kurarak gerçekleştirdiği ve her an yeni bir kanlı eylem yapma potansiyeli taşıdığı aktarıldı.

Söz konusu şebekenin saha faaliyetlerine dair detaylarda, Kağıthane bölgesinden arandığını belirten esnaf müşteki O.V.O.'nun beyanları dikkat çekti. Bilmediği numaralardan gelen WhatsApp aramalarında, "Arabanı satıp bize 1 milyon lira haraç vereceksin, yoksa seni yaşatmayız" şeklinde ölüm tehditleri aldığını söyleyen müşteki, 2 Kasım 2025 sabahı börekçi dükkanını açtığında iş yerinin kurşun yağmuruna tutulduğunu gördüğünü aktardı. Bu saldırıyı itiraf eden şüpheli A.K. ise adliyede kan donduran bir savunmaya imza attı. Şüpheli B.E'ye kendisine silah alması için para verdiğini, bunun karşılığında 1 silah ve 3 mermi getirdiğini, olay günü bu kişiyle motosikletle gezmeye başladıklarını anlatan A.K, "Biz gezerken B.E. videosunu çekmemi istedi. Bana 'Silah ile ateş edeceğim video çek.' dedi. Ben de onun dediği şekilde videosunu çekerken havaya ateş etti. B. bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Video çekildiği esnada B. herhangi bir şey söylemedi. Ben bu olaya özendim ve belimdeki silahı çıkardım. Bu sefer ben B.E'ye 'Sende benim videomu çek ben de ateş edeceğim.' dedim. Ben silah ile hatırladığım kadarı ile 3 el ateş ettim." beyanında bulundu.

Yargılama sürecinin hukuki boyutunda ise savcılık adeta ceza yağdırdı. Örgüt lideri U.G. ile tepe yöneticileri M.K., O.C.A. ve firari durumdaki F.K. hakkında, uyuşturucu madde ticareti suçundan en az 40'ar yıl, silahlı çete kurma, nitelikli gece yağması, ruhsatsız silah taşıma ve tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma suçlarından ise 31,5 yıldan 59'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Suç ağının alt kademesinde yer alan diğer 12 sanık için de 13 yıl ile 35 yıl arasında değişen hapis cezalarının istendiği dosya, nihai değerlendirme ve yargılama süreci için İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.