Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu dosyalarından derlediği bilgiler neticesinde, siber dolandırıcılar mağdurları ikna etmek için çeşitli psikolojik manipülasyon tekniklerini kullanıldığını belirtti.

BU TUZAKLARA SAKIN DÜŞMEYİN

Siber suç örgütleri genel olarak "hesabım blokeli, senin hesabını kısa süreliğine kullanabilir miyiz?" ya da "yaptığım iş tamamen yasal, sadece vergi ödememek için senin hesabını aracı kılıyoruz" gibi yalanlarla güven telkin istiyor.

Özellikle e-ticaret sitelerindeki ödeme engellerini aşma bahanesiyle aracı arayan veya "burs vereceğiz" vaadiyle gençlerin kimlik ve banka bilgilerini ele geçiren şüpheliler, bu yöntemlerle masum kişileri tuzağına düşürüyor.

Siber suç dosyalarına göre, Türkiye'de ve dünyada en sık karşılaşılan yöntemlerin başında sahte SMS ve e-postalarla yapılan "kimlik avı" (phishing) ve kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak gerçekleştirilen "sosyal mühendislik" faaliyetleri ilk sırada geliyor.

Son dönemde yapay zeka destekli "Deepfake" teknolojisiyle ünlülerin taklit edildiği yatırım vaatleri, "video beğen, para kazan" şeklinde sunulan görev tuzakları ve sistemleri kilitleyen fidye yazılımları (Ransomware) büyük tehdit oluşturuyor.

Ayrıca evden çalışma vaadiyle alınan kaporalar, müstehcen içerikli şantajlar, kripto para üzerinden kurulan "ponzi şemaları" ve "Google reklamları" üzerinden yönlendirilen sahte siteler de siber suç organizasyonlarının en yaygın yöntemler arasında yer alıyor.

"KİMSEYE EMANET ETMEYİN"

Avukat Emre Altun, banka hesaplarını veya cep telefonlarındaki uygulamaları başkasına kullandıran vatandaşların öncelikle banka hesaplarını ve hatlarını derhal bloke ettirerek kontrol altına almaları gerektiğini vurguladı. Altun, "Vatandaşlarımızın, kendilerine ait finansal araçları kimseye emanet etmemesi hayati önem taşıyor" dedi.

Hemen ardından vatandaşların, WhatsApp, Telegram veya Instagram gibi platformlardaki tüm yazışmaların ekran görüntülerini ve URL adreslerini delil olarak kaydetmeleri gerektiğini söyleyen Altun, olayın hukuki boyuta taşınması için en yakın Cumhuriyet başsavcılığına veya kolluk birimlerine ihbarda bulunulması gerektiğini belirtti.

Özellikle gençlerin böyle bir durumla karşılaştıklarında paniğe kapılmadan durumu ailelerine veya güvendikleri bir yetişkine bildirmelerinin en doğru adım olduğunun vurgulayan Altun, gençlerin "yasayı bilmiyordum" şeklindeki savunmalarının hukuki bir geçerliliği olmadığını söyledi.