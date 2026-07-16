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Kaynak: İHA

İstanbul Tuzla'da operasyon düzenlenen bir otobüsün içinden adeta cephanelik çıktı. Yapılan aramalarda 120 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Otobüse el koyulurken, silahların bir suç örgütüne taşındığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde suç örgütlerine sevk edilmek için ruhsatsız silahların taşındığı bir otobüse düzenlenen operasyonda, 120 silah ele geçirildi. Sevkiyatın hangi çeteye gerçekleştiği açıklanmazken, silahlarla bağlantılı 4 şüpheli tutuklandı.

ÇETELERE TAŞIYORLARDI

Operasyon İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendi. Başsavcılık kaynakları, kentte faaliyet gösteren suç örgütlerine ve onlara silah pazarlayan silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüğünü belirtti.

OTOBÜSTEN CEPHANELİK ÇIKTI

8 Temmuz günü Tuzla ilçesi TEM Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında belirlenen otobüs polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan arama ve kontrollerde, yedek yakıt deposunun arkasına özel olarak yapılmış gizli bölmede 120 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 120 şarjör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, silah sevkiyatında kullanılan otobüse el konuldu.

Şüpheliler İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.