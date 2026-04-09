İçişleri Bakanlığı, suç örgütlerine yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 83 şüpheliden 49'unun tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 14 ayrı organize suç örgütüne yönelik 12 ilde operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 4 milyar 119 milyon lira hesap hareketi bulunan 83 şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, şüphelilerden 49'unun tutuklandığı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğü bilgisi verildi.

Açıklamada, şüphelilerin Erzurum, Kırklareli ve Van'da göçmen kaçakçılığı, İstanbul ve Ankara'da uyuşturucu ticareti, Aydın ve Yozgat'ta nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik, Mersin'de silah kaçakçılığı, Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon'da ise tefecilik yaptıklarının tespit edildiği aktarıldı.

Şüphelilere ait 52 banka hesabında bulunan 250 milyon liraya el konulduğu, çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi.