Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ‘Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’, ‘Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme’ ve ‘Hakikate muhalif beyanda bulunmak’ suçları başta olmak üzere 16 ayrı dosyadan aranan İ.Y.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hakkında toplam 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 5 milyon 225 bin 68 TL adli para cezası bulunduğu belirlenen İ.Y.’nin, Gemlik ilçesinde saklandığı adres tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adrese operasyon düzenlendi. Ekipler, şüpheliyi saklandığı evin çatı arasında yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, ceza infaz kurumuna teslim edildi.