Mobil oyun dünyasının en çok indirilen serilerinden biri olan Subway Surfers’ın devam oyunu resmen açıklandı. Geliştirici ekip, serinin yeni oyunu Subway Surfers City’yi global olarak 26 Şubat 2026 tarihinde hem iOS hem Android platformlarında yayımlayacağını duyurdu.

Orijinal oyun, 2012’de piyasaya çıktığından bu yana milyarlarca indirmeyle mobil oyun tarihinin en popüler yapımlarından biri haline geldi. Yeni sürümde ise klasik sonsuz koşu deneyimi korunurken, oyuna yenilikçi mekanikler, daha zengin içerik ve farklı oynanış modları eklenecek.

Oyunda oyuncular, artık sadece tek bir koşu parkurunda değil; dört farklı seviye veya mahallede ilerleyebilecekleri yeni bir şehir ortamında maceraya atılacak. Ayrıca üç ayrı oyun modu ve karakterler için yeni yetenekler gibi özellikler de yer alacak.

Yeni sürüm için şu anda ön kayıtlar açılmış durumda ve oyun Şubat sonunda oyuncularla buluşacak.