Ticaret Bakanlığı’nın şubat ayına ilişkin dahilde ve hariçte işleme izin belgeleri ile yurt içi satış ve teslim belgelerine dair listeler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Listelerde ayrıca firma talebi üzerine iptal edilen belgeler de yer aldı.

600 FİRMAYA DAHİLDE İŞLEME İZNİ

Yayımlanan verilere göre, geçen ay 600 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi. Bunun yanı sıra 16 firmaya yurt içi satış ve teslim, 7 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

Öte yandan firmaların talebi doğrultusunda 23 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi. Bu belgeler, üretimde ithal girdilerin kullanılması ve ihracat faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında firmalara çeşitli kolaylıklar sağlıyor.