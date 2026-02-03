Ay, 1 Şubat Pazar günü başlıyor ve 28 Şubat Cumartesi günü tamamlanıyor. Bu düzen sayesinde her haftadan tam dört tane yaşanıyor: dört pazar, dört pazartesi, dört salı, dört çarşamba, dört perşembe, dört cuma ve dört cumartesi. Standart takvimde bu simetrik görünüm, Şubat ayına özgü bir özellik olarak öne çıkıyor çünkü yalnızca 28 gün süren Şubat, yediye tam bölünüyor.

Bu tür bir takvim düzenine en son 2015 Şubat ayında rastlandı. Bir sonraki benzer yapı için ise 2037 yılını beklemek gerekecek.

Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda hızla yayılan bu bilgi, takvim simetrisini sevenler arasında büyük ilgi uyandırdı. Bazı paylaşımlarda "mükemmel dikdörtgen" takvim olarak nitelendirilen bu düzen, organizasyon ve planlama meraklıları için tatmin edici bir yapı sunuyor.

Şubat 2026'nın bu nadir özelliği, Gregorian takviminin doğal bir sonucu olarak her 5-11 yılda bir (genellikle yaklaşık 22 yılda bir) tekrarlanıyor tam Pazar başlangıçlı versiyonu belirli aralıklarla gerçekleşiyor.