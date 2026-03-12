Türkiye'de Şubat ayı sıcaklıkları, iklim değişikliğinin etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen ay ülke genelinde kaydedilen 7,6 derecelik ortalama sıcaklık, 1991-2020 döneminin uzun vadeli ortalaması olan 4,1 derecenin 3,5 derece üzerinde gerçekleşti. Bu değerle Şubat 2026, son 56 yılın en sıcak üçüncü ayı olarak kayıtlara geçti.

Son yıllarda benzer anomaliler 2016 ve 2024'te de gözlenmişti; ancak bu yılki sapma, özellikle kış aylarında alışılmadık derecede yüksek seyreden sıcaklık dalgasını vurguluyor.

Uzmanlar, bu durumun küresel ısınmanın Türkiye üzerindeki yansımalarından biri olduğunu belirtiyor. Bölgesel detaylar incelendiğinde, sıcaklıkların büyük bölümünde mevsim normalleri aşıldı:

Marmara Bölgesi’nde Uzunköprü, İpsala, Şile, Bandırma, Kırklareli ve Malkara civarı normallere yakın kalırken, diğer yerler üzerinde seyretti. En yüksek 26,7 derece Yalova’da ölçüldü.

Ege Bölgesi’nde Akhisar ve Uşak çevresi normallere yakın, geri kalan kesimlerde ise normallerin üstünde.

EN YÜKSEK 25,2 DERECE MANİSA SALİHLİ’DE KAYDEDİLDİ.

Akdeniz Bölgesi’nde Korkuteli ve Acıpayam civarı normallere yakın, diğer yerlerde yüksek. En yüksek 25,2 derece Hatay Dörtyol’da görüldü.

İç Anadolu’nun tamamında normallerin üzerinde seyreden sıcaklıklar, en yüksek 23,4 dereceyi Konya Ereğli’de gösterdi.

Karadeniz Bölgesi’nde Kızılcahamam civarı normallere yakın, diğer kesimlerde yüksek. Bölgenin en yüksek değeri Bartın’da 28,6 derece ile zirve yaptı.

Doğu Anadolu’da Tunceli çevresi normallere yakın, diğer yerlerde yüksek. En yüksek 17,5 derece Iğdır’da ölçüldü.

GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIKLAR NORMJALLERİN ÜZERİNDE KAYDEDİLDİ

Güneydoğu Anadolu’nun tamamında normallerin üzerinde sıcaklıklar hakim oldu; en yüksek 22,7 derece Şırnak Cizre’de kaydedildi.

Ay boyunca en düşük sıcaklık ise Ardahan’da sıfırın altında 22,4 derece olarak gerçekleşti. Bu uç değerler, ülke genelinde sıcaklıkların heterojen dağılımını ve bazı bölgelerde hâlâ sert kış koşullarının etkili olduğunu gösteriyor.

İklim bilimciler, art arda gelen sıcak Şubat aylarının, bitki örtüsü, tarım döngüleri ve su kaynakları üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabileceği uyarısında bulunuyor. Önümüzdeki dönemde benzer anomalilerin artması bekleniyor; bu da iklim değişikliğine uyum stratejilerinin daha acil hale geldiğini işaret ediyor.