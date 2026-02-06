Yeniçağ Gazetesi
06 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
ABD VE İRAN ARASINDAKİ GÖRÜŞME 'ŞİMDİLİK' SONA ERDİ
Anasayfa Kültür Sanat Şubat ayında sinemalarda neler var? İşte ayın en dikkat çeken 10 filmi

Şubat ayında sinemalarda neler var? İşte ayın en dikkat çeken 10 filmi

Şubat ayı, korku-komediden romantik dramaya, büyük bütçeli uyarlamalardan festival favorilerine kadar geniş bir film seçkisiyle geliyor. İşte farklı türleriyle öne çıkan ve uluslararası sinemalarda gösterime girecek 10 film.

Meyra Özer Meyra Özer
Haberi Paylaş
Şubat ayında sinemalarda neler var? İşte ayın en dikkat çeken 10 filmi - Resim: 1

Cold Storage

Hollywood’un en üretken senaristlerinden David Koepp, bu kez kendi romanından uyarlanan bir korku-komediyle karşımızda. Joe Keery ve Georgina Campbell, tehlikeli bir sırrı barındıran bir kişisel depolama tesisinde çalışan iki genç güvenlik görevlisini canlandırıyor. Tesisin derinliklerinde, donma noktasına yakın sıcaklıkta tutulması gereken mutant bir mantar bulunuyor. Ancak küresel ısınmayla birlikte mantar uyanıyor ve dokunduğu herkesi açgözlü bir zombiye dönüştürmeye başlıyor. Liam Neeson’ın canlandırdığı bir askeri uzman, felaketi durdurabilecek tek umut olabilir.

📅 6 Şubat – İngiltere & İrlanda
📅 13 Şubat – ABD & Kanada

1 10
Şubat ayında sinemalarda neler var? İşte ayın en dikkat çeken 10 filmi - Resim: 2

The President’s Cake

1997 Irak’ında geçen film, Saddam Hüseyin’in doğum günü kutlamaları etrafında şekillenen yürek burkan bir hikaye anlatıyor. Dokuz yaşındaki Lamia, sınıfı için pasta yapma görevi verildiğinde ailesi temel malzemeleri bile alamayacak durumdadır. Büyükannesiyle birlikte şehre yaptıkları yolculuk sırasında yolları ayrılır ve Lamia, evcil horozuyla tek başına hayatta kalmak zorunda kalır. Hasan Hadi’nin yazıp yönettiği film, totaliter bir rejimde yaşamı bir çocuğun gözünden anlatıyor.

📅 6 Şubat – ABD & İspanya
📅 13 Şubat – İngiltere & İrlanda

2 10
Şubat ayında sinemalarda neler var? İşte ayın en dikkat çeken 10 filmi - Resim: 3

Pillion

Sevgililer Günü’ne denk gelen bu film, alışılmışın dışında bir romantik drama sunuyor. Harry Melling, içine kapanık bir park görevlisi olan Colin’i canlandırıyor. Hayatı, bir motosiklet çetesinin karizmatik lideri Ray ile tanıştığında kökten değişiyor. Tutkulu ama sınırları belirsiz bu ilişki, özgürleşme ile sömürülme arasındaki ince çizgiyi sorguluyor. Cesur anlatımıyla dikkat çeken film, aidiyet ve keder temalarını alışılmadık bir aşk hikâyesiyle birleştiriyor.

📅 6 Şubat – ABD & İsveç
📅 12 Şubat – Brezilya
📅 19 Şubat – Avustralya

3 10
Şubat ayında sinemalarda neler var? İşte ayın en dikkat çeken 10 filmi - Resim: 4

Wuthering Heights

Emerald Fennell, Emily Brontë’nin klasik romanını bu kez açıkça bir “yorum” olarak sinemaya uyarlıyor. Margot Robbie ve Jacob Elordi’nin başrolde olduğu film, romanın ilkel, tutkulu ve yıkıcı duygularını öne çıkarıyor. Fennell, bu uyarlamayı “duygusal bir tepki” olarak tanımlıyor; ortaya çıkan film, gotik bir aşk hikâyesinden çok daha fazlasını vaat ediyor.

📅 11–13 Şubat – Uluslararası sinemalar

4 10
Şubat ayında sinemalarda neler var? İşte ayın en dikkat çeken 10 filmi - Resim: 5

GOAT

Sony’nin yeni animasyon filmi, “Tüm Zamanların En İyisi” anlamına gelen GOAT kavramını kelimenin tam anlamıyla ele alıyor. Genç bir keçi olan Will, basketbolun karşılığı olan bir sporda başarıya ulaşmaya çalışıyor. Takım arkadaşları kendisinden kat kat büyük hayvanlardan oluşurken, film azim, dışlanmışlık ve kendini kanıtlama temalarını eğlenceli bir dille anlatıyor. Yapımcılar arasında NBA yıldızı Stephen Curry de yer alıyor.

📅 11–13 Şubat – Uluslararası sinemalar

5 10
Şubat ayında sinemalarda neler var? İşte ayın en dikkat çeken 10 filmi - Resim: 6

Good Luck, Have Fun, Don’t Die

Uzun bir aradan sonra Gore Verbinski, çılgın bir bilim kurgu-komediyle geri dönüyor. Sam Rockwell, insanlığı haydut bir yapay zekadan kurtarmak için defalarca zaman yolculuğu yapmak zorunda kalan bir adamı canlandırıyor. Film, Los Angeles’taki bir lokantada geçen tuhaf ve absürt bir mücadeleyi konu alıyor.

📅 13 Şubat – ABD
📅 20 Şubat – İngiltere & İrlanda

6 10
Şubat ayında sinemalarda neler var? İşte ayın en dikkat çeken 10 filmi - Resim: 7

How to Make a Killing

1949 yapımı klasik kara komediden ilham alan filmde Glen Powell, miras için ailesinin soyağacını budamaya karar veren bir adamı canlandırıyor. Modern Amerika’ya uyarlanan hikaye, kara mizahı ve ahlaki sorgulamalarıyla öne çıkıyor.

📅 20 Şubat – ABD & Kanada
📅 27 Şubat – İngiltere & İrlanda

7 10
Şubat ayında sinemalarda neler var? İşte ayın en dikkat çeken 10 filmi - Resim: 8

Scream 7

Serinin ikonik karakteri Sidney Prescott, uzun bir aradan sonra geri dönüyor. Bu kez küçük bir kasabada sakin bir hayat süren Sidney, maskeli katilin yeniden ortaya çıkmasıyla kabus dolu geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Serinin yaratıcısı Kevin Williamson, filmin başında yeniden yer alıyor.

📅 27 Şubat – ABD, İngiltere & Kanada

8 10
Şubat ayında sinemalarda neler var? İşte ayın en dikkat çeken 10 filmi - Resim: 9

EPiC: Elvis Presly in Concert

Baz Luhrmann, Elvis Presley’in Las Vegas dönemine ait daha önce görülmemiş arşiv görüntülerini bir araya getirerek yeni bir konser filmi hazırladı. Film, Presley’in sahnedeki enerjisini ve ses gücünü 96 dakikalık bir performansla yeniden yaşatıyor.

📅 27 Şubat – ABD & İngiltere

9 10
Şubat ayında sinemalarda neler var? İşte ayın en dikkat çeken 10 filmi - Resim: 10

Dreams

Michel Franco’nun karanlık romantik dramasında Jessica Chastain, Meksika’da bir sanat vakfı yöneten zengin bir kadını canlandırıyor. Geçmişte yaşanan tutkulu bir ilişki, sınıf, güç ve ahlak sınırlarını sorgulayan sert bir yüzleşmeye dönüşüyor. Film, sosyo-politik alt metniyle dikkat çekiyor.

📅 27 Şubat – ABD & Kanada

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro