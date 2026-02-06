Şubat ayında sinemalarda neler var? İşte ayın en dikkat çeken 10 filmi

Cold Storage

Hollywood’un en üretken senaristlerinden David Koepp, bu kez kendi romanından uyarlanan bir korku-komediyle karşımızda. Joe Keery ve Georgina Campbell, tehlikeli bir sırrı barındıran bir kişisel depolama tesisinde çalışan iki genç güvenlik görevlisini canlandırıyor. Tesisin derinliklerinde, donma noktasına yakın sıcaklıkta tutulması gereken mutant bir mantar bulunuyor. Ancak küresel ısınmayla birlikte mantar uyanıyor ve dokunduğu herkesi açgözlü bir zombiye dönüştürmeye başlıyor. Liam Neeson’ın canlandırdığı bir askeri uzman, felaketi durdurabilecek tek umut olabilir.

📅 6 Şubat – İngiltere & İrlanda

📅 13 Şubat – ABD & Kanada