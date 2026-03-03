Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini paylaştı.

Verilere göre; Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,6 artarak 21 milyar 65 milyon dolara ulaşırken, İthalat yüzde 6,1 artışla 30 milyar 271 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69,6’ya gerilerken, ham madde (ara malları) hem ihracatta hem ithalatta en yüksek paya sahip olarak belirlendi.

Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 1,2 azalarak 41 milyar 380 milyon dolar, ithalat yüzde 3,1 artarak 58 milyar 966 milyon dolar kaydedildi. Dış ticaret hacmi 100 milyar 346 milyon dolara geldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat ayında 3,1 puan azalarak yüzde 69,6’ya gerilerken, enerji hariç hesaplandığında oran yüzde 80,4, enerji ve altın hariç hesaplandığında ise yüzde 86,9 olarak tespit edildi.

ÇİN İTHALATTA İLK SIRADA YER ALDI

Ülke bazında ihracatta Almanya ilk sırada yer alırken, İlk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 46,7 olarak kaydedildi. İthalatta ise Çin başı çekti. Çin’den yapılan ithalat 4 milyar 126 milyon dolar, Almanya’dan 2 milyar 219 milyon dolar ve İsviçre’den 1 milyar 685 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 50,8 oldu.