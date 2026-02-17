Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada hem ekonomik gelişmeleri hem de siyasi gündemi değerlendirdi. Konuşmasına Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde yaşanan maden kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başlayan Kılıç, ülkedeki ekonomik şartların ağırlaştığını savundu.

Ramazan ayı için açıklanan fitre tutarı üzerinden temel gıda fiyatlarını değerlendiren Kılıç, mevcut fiyatlarla bir ailenin iftar ve sahur masrafının oldukça yüksek seviyelere ulaştığını ifade etti. Artan yaşam maliyetlerinin vatandaşın alım gücünü ciddi biçimde düşürdüğünü öne süren Kılıç, toplumun önemli bir kesiminin sosyal yardımlarla ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.

Gıda fiyatlarının yükselişine de değinen Kılıç, savaş halindeki bazı ülkelerde bile temel ürünlerin Türkiye’den daha ucuz olduğunu iddia ederek ekonomi yönetimini eleştirdi. Tarımsal üretimde yaşanan sorunların çözümü için devletin daha güçlü destek mekanizmaları oluşturması gerektiğini belirtti.

'Bakan değişimleri seçim sürecine hazırlık olarak değerlendirilebilir'

Kabinedeki değişikliklerin siyasi anlamına ilişkin soruya da yanıt veren Kılıç, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarındaki değişimlerin seçim sürecine hazırlık olarak yorumlanabileceğini dile getirdi. Seçim dönemlerinde bu iki bakanlığın kritik rol oynadığını vurgulayan Kılıç, özellikle ekonomi yönetiminde yapılacak bir değişikliğin erken seçim işareti sayılabileceğini öne sürdü. Yeni bir Maliye Bakanı’nın kamu harcamalarını artırarak vatandaşın gelirini yükseltmeye yönelik adımlar atabileceğini savundu.

TÜİK’in açıkladığı mutluluk oranlarına da değinen Kılıç, resmi verilerin toplumdaki gerçek tabloyu yansıtmadığını düşündüğünü belirterek, ekonomik göstergelerle vatandaşın yaşam koşulları arasında ciddi fark bulunduğunu söyledi.