Sualtı Sporları Federasyonu tarafından, 2028-2030 Gençler Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oluşturulan Sualtı Hokeyi U15 Milli Takım aday kadrosu açıklandı.

Açıklanan kadroda, Bilecik Gençlik Spor Kulübü’nden tam 19 sporcunun yer alması büyük gurur yaşattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Genç sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimiz İbrahim Temel ve Berrak Temel’i tebrik ediyor, milli forma yolculuklarında başarılar diliyoruz." denildi.